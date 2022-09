Sprzedaż faktów na CD Projekcie. GPW lepsza od giełd bazowych

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Giełdowy tydzień rozpoczął się od lepszej kondycji warszawskiego parkietu względem giełd bazowych. Kursy największych spółek korygowały spadki z dnia rozliczenia kontraktów terminowych. Mimo porannej euforii na akcjach CD Projektu cena na koniec dnia wróciła do punktu odniesienia.

Na rynkach trwa pozycjonowanie się pod środową decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Po ostatnich danych o amerykańskiej inflacji inwestorzy zaczęli wyceniać przedział podwyżki między 75-100 pb. FOMC (Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku), który z ramienia Fedu odpowiada za politykę monetarną, będzie publikował ponadto tzw. wykres kropek, określający oczekiwania jego członków względem ścieżki stóp procentowych.

Obawy o wyższy poziom docelowych stóp przekładają się na rynek długu, gdzie rentowności amerykańskich 10-latek przekroczyły w poniedziałek 3,5 proc. – najwyżej od 2011 r. Wpływa to na rynek akcji, gdzie przy wciąż przy silnym dolarze spada apetyty do ryzyka, determinując spadki na większości giełd bazowych.

Tymczasem na GPW indeksy w niesprzyjającym otoczeniu przez cały dzień notowały wzrosty, szczególnie wyraźne na WIG20, gdzie zdecydowanie przeważała strona popytowa. Końcówka sesji przy odrabiających straty indeksach na Wall Street i w Europie pozwoliła zakończyć dzień blue chipom przy dziennych maksimach, co można odczytywać jako udaną obronę poziomu 1500 pkt., do którego indeks został sprowadzony po piątkowym fiksingu. W poniedziałek WIG i WIG20 były najlepiej radzącymi sobie indeksami w Europie.

WIG20 zyskał 1,69 proc. przy wzroście szerokiego rynku o 1,46 proc. Nieco mniej zyskał mWIG40 (1,25 proc.), a spadek o 0,18 proc. zanotował sWIG80. Obroty były niskie i wyniosły tylko 804 mln zł, z czego 677 mln dotyczyło WIG20.

Sektorowo sesja ułożyła się po myśli inwestorów spółek odzieżowych (3,93 proc.), budowalnych (2,95 proc.) oraz energetycznych (2,8 proc.). Dobrze radziły sobie również media, banki i paliwa ze wzrostami o ponad 2 proc. Na minusie były 4 indeksy branżowe, z których najwięcej oddały spółki spożywcze (-1,47 proc.) i leki (-1,28 proc.). Motoryzacja i chemia spadły o mniej niż 1 proc.

W WIG20 uwaga inwestorów była skupiona wokół CD Projektu (0,16proc.), gdzie kolejny dzień handlowano najwięcej (80 mln zł). Sesja z perspektywy jej końca miała dla kursu Redów wyraźnie podażowy charakter. Po otwarciu z luką i wzrostach o ponad 7 proc. inicjatywa została oddana sprzedającym. Poranna euforia to wynik weekendowych doniesień o zwiększonym zainteresowaniu grą "Cyberpunk 2077" na platformie Steam. Wpływ na to miał mieć dostępny na Netfliksie serial, którego współproducentem było polskie studio. Na przełożenie się dobrych ocen serialu na wzrost popularności gry mogło być jednym z motywów ostatnich wzrostów kursu CD Projektu, co przy potwierdzeniu w oficjalnych statystykach zostało wykorzystane do sprzedaży faktów i realizacji zysków.

Z kolei największe wzrosty dotknęły kurs PGE (5,86 proc.), który we wtorek zaprezentuje wyniki kwartalne i półroczne. W sierpniu spółka publikowała ich szacunki.

Odbicie zaliczył też kurs JSW (3,74 proc.), ale dobrą sesję mają za sobą inne spółki surowcowe, jak KGHM (0,99 proc.), PKN Orlen (2,33 proc.) czy PGNiG (2,84 proc.).

Pozytywnie wyróżniły się obie spółki odzieżowe ze wzrostami LPP o 3,71 proc. i CCC o 3,94 proc.

Lepiej od średniej zachowały się natomiast największe banki, z których najwięcej zyskał kurs Santandera (3,85 proc.) – najmocniej przeceniony w piątek. Zyskały też PKO BP (2,75 proc.) i Pekao (2,29 proc.). Tylko kurs mBanku (-1,03 proc.) zaliczył spadek. W piątek bank poinformował, że wpłaci na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkową składkę w wysokości 50,5 mln zł. Kwota ta zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów mBanku w trzecim kwartale.

Na minusie oprócz niego były jeszcze akcje Dino (-1,46 proc.) i najmocniej zniżkującego Cyfrowego Polsatu (-2,22 proc.).

W drugiej linii warto zwrócić uwagę na wzrost kursu Develi (10,71 proc.) oraz Budimeksu (6,3 proc.). O ile w pierwszym przypadku nie pojawiły się nowe informacje, o tyle w drugim spółka poinformowała o wyborze jej ofert w wartym 366 mln zł kontrakcie. Debiut w indeksie nie wypadł dobrze dla Bumechu, którego akcje potaniały o 4,63 proc. i zaraz za Kernelem (-4,95 proc.) były najsłabsze w tym segmencie.

Na szerokim rynku mocno potaniały akcje Vigo Photonics (-14,29 proc.), które pokazało wyniki i zapowiedziało, że nie zrealizuje celów finansowych na ten rok. Z rozwiązań spółki korzysta m.in. NASA, która detektory umieściła w statku Orion realizującym program Artemis.

Patrząc na przeciwną stronę tabeli, wyraźny popyt pokazał się na akcjach Lubawy (14,15 proc.), która w tym tygodniu pokaże raport z wynikami. Dalej trwa rollercoaster na akcja CoalEnergy (11,52 proc.).

MKu