Spadła sprzedaż "Gazety Wyborczej", "Faktu" i "Super Expressu"

Rozpowszechnianie płatne ogólnopolskich dzienników we wrześniu 2020 roku spadło rdr o 18,2 proc. do 458,1 tys. sztuk. W ujęciu mdm sprzedaż spadła o 1,7 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).

Rozpowszechnianie płatne "Gazety Wyborczej", wydawanej przez giełdową Agorę, we wrześniu zmniejszyło się rok do roku o 33,2 proc. do 61,9 tys. sztuk. W porównaniu z sierpniem "Wyborcza" zanotowała spadek o 5 proc.

Sprzedaż "Rzeczpospolitej" we wrześniu wyniosła 40,7 tys. sztuk, co oznacza spadek rdr o 5 proc. oraz wzrost mdm o 1,3 proc. Wydawcą dziennika jest spółka Gremi Media, notowana na rynku NewConnect.

Jak wynika z danych ZKDP, we wrześniu liderem sprzedaży na rynku dzienników pozostał "Fakt", wydawany przez Axel Springer Polska. Rozpowszechnianie płatne wyniosło 165,7 tys. egzemplarzy, co oznacza spadek rdr o 19,3 proc. oraz mdm o 1,3 proc.

W ujęciu rocznym rozpowszechnianie płatne razem "Super Expressu" spadło we wrześniu o 19,2 proc. do 90,9 tys. sztuk. W porównaniu z sierpniem sprzedaż tego dziennika spadła o 3,3 proc.

Rozpowszechnianie "Dziennika Gazety Prawnej", wydawanego przez Infor, wyniosło 32,4 tys. egzemplarzy, co oznacza spadek rdr o 6,6 proc. oraz wzrost o 5,2 proc. w porównaniu z sierpniem.

Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej gazet oraz prenumerat i eksportu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą dane na temat rozpowszechniania płatnego dzienników we wrześniu 2020 roku.

IX 2020 IX 2019 zmiana rdr XIII 2020 zmiana mdm Dziennik Gazeta Prawna 32376 34662 -6,6% 30780 5,2% Fakt Gazeta Codzienna 165715 205297 -19,3% 167894 -1,3% Gazeta Podatkowa 22245 22797 -2,4% 22068 0,8% Gazeta Polska Codziennie 12799 12827 -0,2% 13396 -4,5% Gazeta Wyborcza 61867 92582 -33,2% 65137 -5,0% Parkiet Gazeta Giełdy 4045 4153 -2,6% 4221 -4,2% Przegląd Sportowy 16825 21334 -21,1% 18005 -6,6% Puls Biznesu 10588 10798 -1,9% 10245 3,3% Rzeczpospolita 40730 42890 -5,0% 40219 1,3% Super Express 90900 112508 -19,2% 94032 -3,3% RAZEM 458090 559848 -18,2% 465997 -1,7%

(PAP Biznes)

sar/ gor/