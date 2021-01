Giełdowi deweloperzy już wyzdrowieli. Mocne wyniki za IV kwatał

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Giełdowi deweloperzy nie tylko poprawili wyniki z koronawirusowego dołka, ale także wyraźnie pobili osiągnięcia sprzed roku - wynika z danych zebranych przez Bankier.pl. Branżowy indeks w ostatnich tygodniach notuje wyraźne wzrosty.

Dziesiątka giełdowych deweloperów, którzy pokazali już wyniki za IV kwartał, sprzedała między październikiem a grudniem 2020 roku 4575 mieszkań. To wynik o 11 proc. lepszy niż we wcześniejszym kwartale. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim porównanie rok do roku. Tutaj wzrost wyniósł 6,8 proc.

Dobrze wyglądają także dane za cały 2020 rok. Wspomniana dziesiątka sprzedała wprawdzie o 3,9 proc. mniej mieszkań, jednak warto mieć w pamięci fakt, że w II kwartale te same spółki zaraportowały sprzedaż ledwie 2,6 tys. mieszkań. Wówczas mogło się wydawać, że rok może być dla branży stracony, tymczasem dobre wyniki w drugim półroczu sprawiły, że wynikowo 2020 rok okazał się porównywalny do 2019. Niemniej zapominanie o pandemii byłoby błędem.

Kwartalna sprzedaż mieszkań u deweloperów / Bankier.pl

- Trwająca od marca 2020 roku epidemia COVID-19 sprawiła, że ten rok był czasem próby i dynamicznych zmian dla całej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Na tym tle popyt na mieszkania w głównych aglomeracjach kraju był zaskakująco silny, natomiast podaż znajdowała się pod dużą presją - ocenia Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Sprzedaż mieszkań u deweloperów Spółka IV kw. 2019 IV kw. 2020 Rok do roku 2019 2020 Rok do roku Archicom 295 366 24,07% 1462 1220 -16,55% Atal 894 824 -7,83% 3196 2922 -8,57% Budimex Nieruchomości 369 473 28,18% 1655 1672 1,03% Dom Development 962 1130 17,46% 3661 3756 2,59% Echo Investment 418 464 11,00% 1357 1567 15,48% Inpro 185 161 -12,97% 769 635 -17,43% J. W. Construction 289 151 -47,75% 1026 651 -36,55% Develia 582 580 -0,34% 1510 1361 -9,87% Lokum Deweloper 33 169 412,12% 268 463 72,76% Ronson 255 257 0,78% 761 919 20,76% RAZEM 4282 4575 6,84% 15665 15166 -3,19% Źródło: Bankier.pl na podstawie raportów bieżących deweloperów

- Obniżenie nominalnych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, mające na celu pobudzenie gospodarki, przełożyło się na ujemne realne oprocentowanie lokat i rekordowo niski koszt hipotek, silnie wspierając rynek nieruchomości. Po początkowym, silnym ograniczeniu akcji kredytowej, banki stopniowo zmniejszały swoje wymagania wobec kredytobiorców, co przełożyło się na wysoką dostępność kredytów hipotecznych w IV kwartale 2020 r. - dodaje Szanajca. Prowadzony przez niego Dom Development był nominalnym liderem wzrostów w badanej grupie. W IV kwartale 2020 roku sprzedał aż o 168 więcej mieszkań niż przed rokiem.

Deweloperzy przeżyli szok wiosną, jednak zmiany okazały się wówczas chwilowe. Istotne było także dopasowanie oferty do nowych warunków. - Echo Investment inwestuje w digitalizację, co w ostatnich latach usprawniło procesy wewnętrzne, a także przygotowało nas do bezpiecznej obsługi klienta w czasie wielu ograniczeń epidemiologicznych – wskazuje Waldemar Olbryk, członek zarządu Echo Investment. To właśnie Echo w gronie badanych podmiotów może się pochwalić najlepszym nominalnie wynikiem rok do roku. Sprzedaż wzrosła o 15,5 proc.

Udany kwartał deweloperów widać także w giełdowych notowaniach. Branżowy indeks WIG-Nieruchomości miał problem z odbiciem po wiosennym krachu, od listopada zwiększył jednak swoją wartość o przeszło 20 proc. Większość spółek deweloperskich, mimo słabego dla branży II kwartału, w ujęciu rocznym zanotowała przynajmniej dwucyfrowe wzrosty.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Hossa trwa w całej budowlance, o czym szeroko pisaliśmy w artykule "Lockdown budowlance niestraszny. Spółki śrubują maksima". Budowlanka niedeweloperska zależna jest jednak od zewnętrznych zleceń, przez co może odczuć efekt pandemii z opóźnionym zapłonem (ograniczenie inwestycji). Deweloperzy nie dość, że wspierani są polityką monetarną Rady Polityki Pieniężnej (popyt napędzany przez niskie stopy), to dodatkowo działają głównie na własny rachunek.

Według GUS, w okresie 11 miesięcy 2020 r. oddano do użytkowania przeszło 196,4 tys. mieszkań, czyli o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wiele wskazuje na to, że w 2020 r. zostanie poprawiony wynik z 2019 r., który był pod względem liczby budowanych mieszkań najlepszy od blisko 40 lat. Z drugiej strony z danych GUS wynika, że w okresie styczeń-listopad 2020 r. deweloperzy zaczęli budowę ok. 118,4 tys. mieszkań, co jest wynikiem blisko 9 proc. słabszym od ubiegłorocznego. Niemniej listopadowy odczyt ciągnie ten wynik w górę, a mieszkania wbrew oczekiwaniom nie chcą tanieć, co zdaje się potwierdzać, że liderom branży przez lockdownowe wyzwania mimo wszystko udało się przejść suchą stopą.