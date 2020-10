Sprzedaż detaliczna we wrześniu odbiła

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Wrześniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej wpisały się w oczekiwania ekonomistów. Na uwagę zasługuje także wzrost udziału zakupów dokonywanych przez internet.

We wrześniu 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 2,7 proc. wyższa niż we wrześniu 2019 r. oraz o 1,8 proc. niższa niż w sierpniu 2020 r. – poinformował dziś GUS.

Konsensus analityków zakładał wzrost o 2,2 proc. rok do roku, więc można mówić o lekko pozytywnej niespodziance. Dla porównania, w sierpniu odnotowano wzrost o 0,4 proc., a w lipcu o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Wcześniej zaś GUS raportował wyniki ujemne: w czerwcu roczna dynamika wyniosła -1,9 proc., w maju -8,6 proc., a w kwietniu aż -22,6 proc.

Wzrost sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która w skali roku sięgnęła 2,5 proc. wobec oczekiwanych 2,4 proc. oraz wzrostów w sierpniu o 0,5 proc. i w lipcu o 3 proc. oraz spadku o 1,3 proc. w czerwcu, o 7,7 proc. w maju i o 22,9 proc. w kwietniu. W ujęciu miesięcznym kategoria ta zanotowała natomiast spadek o 2,2 proc.

- Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spośród prezentowanych grup odnotowano w podmiotach sprzedających meble, rtv, agd (o 8,6% wobec wzrostu o 11,3% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w grupach: „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 4,9%); „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 3,0% ); „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,6%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 1,4%). – informuje GUS.

- Spadek sprzedaży zaobserwowano natomiast w jednostkach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi

i gazowymi (o 4,6%) oraz w grupach „pozostałe” (o 2,7%) i „tekstylia, odzież, obuwie” (o 1,7%) – dodano.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe”.

Rośnie udział Internetu

Jak zauważa GUS, sierpień był miesiącem przełamania spadkowej passy udziału sprzedaży dokonywanej przez Internet – odsetek ten wzrósł we wrześniu do 6,8 proc. wobec 6,1 proc. w sierpniu i 6,5 proc. w lipcu. Jest to jednocześnie najwyższy wynik od czerwca (7,7 proc.).

- Wzrost udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 19,3% do 22,5%), a także podmioty z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 15,7% przed miesiącem do 18,2%) oraz „meble, rtv, agd” (z 10,9% do 11,8%) – czytamy w komunikacie.

Michał Żuławiński