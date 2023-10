Coś drgnęło w handlu. Sprzedaż detaliczna już tylko z niewielkim minusem

Wrześniowe wyniki sprzedaży detalicznej, choć wciąż były niższe niż rok temu, to równocześnie spadek był najsłabszy od stycznia. To potwierdzałoby tezę, że poprawa nastrojów konsumentów zaczyna przekładać się na decyzje zakupowe.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Sprzedaż liczona w cenach stałych we wrześniu była już tylko o 0,3% niższa niż w rok temu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To regres wyraźnie płytszy od tego, co prognozowała większość ekonomistów. Rynkowy konsensus zakładał spadek o 2% rdr. To także spadek mniejszy niż w sierpniu, gdy GUS zaraportował regres sprzedaży w cenach stałych rzędu 2,7% rdr. Względem sierpnia obroty sieci handlowych realnie obniżyły się o 0,3%.

GUS

Wrzesień był ósmym z rzędu miesiącem, w którym realna (tj. po uwzględnieniu wzrostu cen) wartość sprzedaży detalicznej była niższa niż rok temu. Niemniej jednak wrześniowy spadek był wyraźnie mniejszy niż w poprzednich miesiącach 2023 roku. Najgorszym miesiącem pod tym względem był kwiecień, kiedy to odnotowano największe realne spadki sprzedaży od maja 2020 roku.

Ogółem przez pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych była o 3,4 proc. niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na rzecz ograniczenia zakupów działały dwa efekty. Po pierwsze efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku, gdy do Polski przybyli uchodźcy z Ukrainy. Po drugie na skutek realnego spadku wynagrodzeń Polacy zostali zmuszeni do ograniczenia wydatków w sklepach. Ten drugi efekt w ostatnich miesiącach przestał działać.

Konsument otrząsnął się z inflacyjnego szoku

Wrześniowe dane z handlu sugerują, że obserwowana od roku wyraźna poprawa nastrojów polskich konsumentów wreszcie zaczyna się przekładać na decyzje podejmowane w sklepach. Odnotujmy też, że od dwóch miesięcy roczna dynamika przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw przewyższa roczną dynamikę indeksu cen dóbr konsumpcyjnych (potocznie zwanego inflacją).

Na skutek tej ostatniej nieustannie rośnie sprzedaż detaliczna w wartościach nominalnych. Sprzedaż liczona w cenach bieżących była we wrześniu o 3,6% wyższa niż rok temu, ale też o 0,7% niższa niż w sierpniu.

W dalszym ciągu malał za to deflator sprzedaży detalicznej, czyli miara wzrostu cen sprzedawanych produktów. Według obliczeń Bankier.pl we wrześniu ceny w sieciach handlowych były już „tylko” o 3,91% wyższe niż rok wcześniej. Dla porównania, w sierpniu deflator sprzedaży detalicznej przyjął wartość 5,96%, w lipcu było to 6,35%, w czerwcu 7,1%, wobec 9,23% odnotowanych w maju oraz 11,54% w kwietniu. Rekordowe tempo wzrostu cen w sklepach GUS odnotował w październiku 2022 roku – wyniosło ono 17,48%.

Słaby popyt na meble i odzież

W strukturze sprzedaży detalicznej nadal widoczny jest głęboki spadek sprzedaży dóbr trwałego użytku. W kategorii meble, rtv i agd realna wartość sprzedaży była o 12,2% niższa niż we wrześniu 2022. Obroty w księgarniach i pozostałych sklepach wyspecjalizowanych spadły o 16% rdr. Sprzedaż w pozostałych sklepach była o 9,7% niższa niż przed rokiem. Bardzo słabo wypadły też obroty sklepów z odzieżą i obuwiem, gdzie sprzedaż liczona w cenach stałych była o 16,3% niższa niż rok temu.

Na plus zaliczyć można odwrócenie trendów w motoryzacji. Sprzedaż pojazdów samochodowych realnie zwiększyła się o 9,8% rdr. Chętniej też tankowaliśmy, korzystając z niższych, przedwyborczych cenach na stacjach paliw. Sprzedaż paliw zwiększyła się realnie o 7,5% rdr, choć jeszcze w sierpniu notowano w tej kategorii spadek o 3,5% rdr.

Udział sprzedaży przez Internet zwiększył się we wrześniu do 8,3% względem 8,2% w sierpniu oraz 7,9% odnotowanych w lipcu i 7,7% w czerwcu. - Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 23,1% przed miesiącem do 24,3%), „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 17,7% do 17,8%). Spadek udziału wykazały natomiast jednostki handlujące meblami, rtv, agd (z 15,7% do 15,6%) – informuje GUS.