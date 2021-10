Sprzedaż detaliczna dwóch prędkości. Inflacyjny rozjazd trwa

fot. Bartolomiej Pietrzyk / / Shutterstock

We wrześniu 2021 r. dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym była wyraźnie wyższa od dynamiki w ujęciu realnym. W danych ze sklepów mocno miesza wysoka inflacja.



Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących we wrześniu 2021 r. była o 11,1 proc. wyższa niż w sierpniu 2020 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik nieco lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się 10,4 proc. W sierpniu odnotowano natomiast dynamikę na poziomie 10,7 proc.

Opublikowane dane stanowią utrzymanie dwucyfrowej dynamiki po tym, jak w lipcu spadła ona do 8,9 proc. W czerwcu sprzedaż wzrosła o 13 proc., w maju o 19,1 proc., w kwietniu o 25,7 proc., a w marcu o 17,1 proc. Ostatni raz na minusie byliśmy w lutym, gdy sprzedaż była o 2,7 proc. niższa niż rok wcześniej. W styczniu, po ponownym zamknięciu galerii handlowych, mocno spadła: była o 6,0 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ożywienia w handlu nie widać jednak w perspektywie miesięcznej – licząc względem sierpnia, sprzedaż we wrześniu była o 1,4 proc. niższa.

Wyraźnie niższy wzrost sprzedaży widać w dynamice w cenach stałych (a więc w teorii pomijających wpływ inflacji, która zdecydowanie przyspieszyła do blisko 6 proc. rocznie), która w skali roku wyniosła we wrześniu 5,1 proc. wobec 5,4 proc. w sierpniu. W tym wypadku dane GUS-u idealnie wpasowały się w oczekiwania analityków.

Nożyce cenowe są tu nieubłagane. Sprzedaż nominalna rośnie dużo szybciej niż realna. To oczywiście tłumaczy przynajmniej częściowo, dlaczego optymizm konsumentów nie chce się rozpędzać (g. domowe wydają więcej, ale ekonomiczna użyteczność ich zakupów nie rośnie). pic.twitter.com/v3KDu7dDJA — mBank Research (@mbank_research) October 21, 2021

- We wrześniu 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. spośród prezentowanych grup nadal notowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 14,5% wobec spadku o 1,7% przed rokiem). Wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” zaobserwowano również w grupach: „pozostałe” (o 8,7%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 8,2%) oraz „meble, rtv, agd” (o 8,0%) – informuje GUS.

- Spadek sprzedaży raportowały natomiast jednostki sprzedające „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 4,1%) – dodano.

W ujęciu odsezonowanym sprzedaż wzrosła o 0,2% m/m, a zatem dystans do trendu sprzed pandemii pozostaje znaczący. Po wrześniu teza o konsumencie zostającym w tyle za producentem jest wciąż w mocy. pic.twitter.com/FDPELHMbJV — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 21, 2021

We wrześniowych danych GUS dopatrzył się także wzrostu sprzedaży przez internet w cenach bieżących (o 5 proc. względem sierpnia). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 7,9 proc. do 8,4 proc.

- Wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 19,4% przed miesiącem do 22,5%) oraz „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 19,0% do 21,9%). Niewielki spadek udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w jednostkach z grupy „meble, rtv, agd” (z 16,3% przed miesiącem do 16,2%) – wyjaśnia GUS.