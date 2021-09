Sprzedaż detaliczna odbiła. Inflacja miesza w danych

fot. Dziurek / / Shutterstock

W sierpniu 2021 r. dynamika sprzedaży detalicznej była wyższa niż w lipcu. Ekonomiści spodziewali się takiego rozwoju wypadków. Na dane spory wpływ ma też inflacja.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w sierpniu 2021 r. była o 10,7 proc. wyższa niż w sierpniu 2020 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik nieco lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 10 proc. W lipcu odnotowano natomiast wzrost o 8,9 proc.

Opublikowane dziś dane stanowią powrót do dwucyfrowej dynamiki. W czerwcu sprzedaż wzrosła o 13 proc., w maju o 19,1 proc., w kwietniu o 25,7 proc., a w marcu o 17,1 proc. Ostatni raz na minusie byliśmy w lutym, gdy sprzedaż była o 2,7 proc. niższa niż rok wcześniej. W styczniu, po ponownym zamknięciu galerii handlowych, mocno spadła: była o 6,0 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ożywienia w handlu nie widać jednak w perspektywie miesięcznej – licząc względem lipca, sprzedaż w sierpniu była o 0,9 proc. niższa.

Wzrost sprzedaży widać w dynamice w cenach stałych (a więc w teorii pomijających wpływ inflacji, która zdecydowanie przyspieszyła do ponad 5 proc. rocznie), która w skali roku wyniosła w sierpniu 5,4 proc. wobec 3,9 proc. w lipcu i oczekiwaniach na poziomie 5,3 proc.

Jak zauważyli ekonomiści PKB, oczyszczający dane o sprzedaży detalicznej z wpływu inflacji "deflator" jest najwyższy od przynajmniej 17 lat. Innymi słowy, rozjazd między danymi w cenach bieżących i cenach stałych jest obecnie wyjątkowo wysoki.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła realnie o 5,4% r/r (PKO: 4,8%, kons. 5,7%) wobec 3,9% r/r w lipcu. Nominalny wzrost sprzedaży jest podgryzany przez najwyższy od co najmniej 2004 „deflator” równy 5,0% r/r. Poziom sprzedaży jest zgodny ze średnioterminowym trendem. pic.twitter.com/pqRag8tOXn — PKO Research (@PKO_Research) September 21, 2021

- W sierpniu 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. spośród prezentowanych grup podobnie jak w poprzednich miesiącach odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 28,6% wobec wzrostu o 1,2% przed rokiem). Wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” zaobserwowano również w grupach: „pozostałe” (o 12,5%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 7,9%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 7,5%), „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 5,7%) – informuje GUS.

- Spadek sprzedaży raportowały natomiast jednostki sprzedające paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 2,3%) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,3%) – dodano.

W sierpniowych danych GUS dopatrzył się także wzrostu sprzedaży przez internet w cenach bieżących (o 5,6 proc. względem lipca). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 7,4 proc. do 7,9 proc.

- Wzrost udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup „meble, rtv, agd” (z 14,7% przed miesiącem do 16,3%) oraz „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 18,0% do 19,4%). Spadek udziału sprzedaży przez Internet raportowały jedynie jednostki z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 19,7% przed miesiącem do 19,0%) – wyjaśnia GUS.