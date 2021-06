Sprzedaż detaliczna nie zawodzi. Polacy ruszyli do sklepów

fot. Burst / / Pexels

W maju 2021 r. dynamika sprzedaży detalicznej ponownie była wysoka i przebiła oczekiwania ekonomistów. Spada natomiast udział sprzedaży przez internet.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w maju 2021 r. była o 19,1 proc. wyższa niż w maju 2020 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu o 16 proc.

Sama wysoka roczna dynamika majowej sprzedaży detalicznej to wciąż oczywiście efekt punktu odniesienia, którym były obostrzenia obowiązujące rok wcześniej oraz sama niepewność konsumentów w trakcie pierwszej fali pandemii i tuż po niej. Nie zmienia to faktu, że ożywienie w handlu postępuje także w ostatnim czasie – względem kwietnia sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,4 proc. Sporą część tego zjawiska stanowi "odroczony popyt" czyli dokonywanie zakupów, których nie dokonaliśmy w miesiącach poprzednich.

Dzisiejsze dane stanowią utrzymanie dwucyfrowej dynamiki. W kwietniu sprzedaż wzrosła o 25,7 proc., w marcu o 17,1 proc., a w lutym była o 2,7 proc. niższa niż rok wcześniej. W styczniu, po ponownym zamknięciu galerii handlowych, mocno spadła: była o 6,0 proc. niższa niż rok wcześniej. Dla porównania, w grudniu GUS raportował spadek tylko o 0,8 proc. rdr, w listopadzie o 5,3 proc., w październiku o 2,1 proc.

Nieco mniejszy wzrost sprzedaży widać w dynamice w cenach stałych (a więc w teorii pomijających wpływ inflacji, która w ostatnich miesiącach zdecydowanie przyspieszyła do blisko 5 proc. rocznie), która w skali roku wyniosła w maju 13,9 proc. wobec 21,1 proc. w kwietniu i oczekiwań na poziomie 14,9 proc.

Po wzroście o 13,9%r/r sprzedaż detaliczna przekroczyła o 3% poziom sprzed pandemii. W 1kw2021 polska gospodarka wyszła z recesji dzięki przemysłowi, który wczoraj potwierdził swoją siłę. W maju, po odmrożeniu restrykcji dołączył do niego drugi silnik: handel i usługi rynkowe. pic.twitter.com/Rai2hCVF8X — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) June 22, 2021

- W maju 2021 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 51,2% wobec spadku o 34,0% przed rokiem). Spośród prezentowanych grup wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” zaobserwowano również w grupach: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 46,1%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 18,5%) – informuje GUS.

Ustąpienie pandemii i części związanych z nią obostrzeń doprowadziło do spadku sprzedaży przez internet w cenach bieżących (-7,8 proc.). Udział tej sprzedaży zmniejszył się z 10,8 proc. w kwietniu bieżącego roku do 9,1 proc. w maju.

- Spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 47,2% przed miesiącem do 21,3%), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 32,6% do 20,7%) oraz „meble, rtv, agd” (z 27,5% do 18,3%) – wyjaśnia GUS.