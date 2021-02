fot. Bartolomiej Pietrzyk / Shutterstock

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami początek 2021 roku przyniósł ostry spadek sprzedaży detalicznej w Polsce. Przyczyną było zamknięcie galerii handlowych w ramach kolejnego lockdownu.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w styczniu była o 6,0% niższa niż w styczniu 2020 roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do grudnia obroty sklepów zmalały o 24,6%. Rynkowy konsensus zakładał regres o 5% rok do roku, więc zaraportowane dane okazały się gorsze od większości prognoz ekonomistów.

Dla porównania, w grudniu GUS raportował spadek tylko o 0,8% rdr, w listopadzie o 5,3 proc., w październiku o 2,1 proc. Letnie odbicie poskutkowało tym, że we wrześniu odnotowano wzrost o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. W sierpniu odnotowano wzrost o 0,4 proc., a w lipcu o 2,7 proc. Wcześniej zaś GUS raportował wyniki ujemne: w czerwcu roczna dynamika wyniosła -1,9 proc., w maju -8,6 proc., a w kwietniu aż -22,6 proc.

Spadek sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która w skali roku wyniosła w styczniu -6 proc. wobec -0,8% w grudniu oraz -5,3 proc. w listopadzie. Warto dodać, że w okresie styczeń-grudzień 2020 r. sprzedaż zmalała w ujęciu rocznym o 3,1 proc. wobec wzrostu o 5,4 proc. w 2019 r.

- Najgłębszy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowały podobnie jak w poprzednich miesiącach podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 40,8%). Znacznie mniejszą sprzedaż zaobserwowano również w grupach: „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 16,4%); „pozostałe” (o 15,3%); „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 11,9%). Spośród prezentowanych grup wzrost sprzedaży wykazały jedynie jednostki handlujące meblami, rtv, agd (o 7,1%) – odnotowuje GUS.

W styczniu spadek sprzedaży odnotowano we wszystkich kategoriach za wyjątkiem sklepów z meblami, rtv i agd. / GUS.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe”.

Co Polacy kupują przez Internet?

W styczniu w porównaniu z grudniem odnotowano spadek sprzedaży detalicznej przez Internet. W cenach bieżących spadek ów wyniósł 18,9% mdm. Natomiast udział tej sprzedaży zwiększył się z 9,1% w grudniu ub. roku do 9,8% w styczniu.

- Wzrost udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup, przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 19,9% przed miesiącem do 44,0%), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 27,8,% do 34,1%) oraz „meble, rtv, agd” (z 15,2% do 19,3%) – dodaje GUS.

