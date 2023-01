Sprzedaż detaliczna realnie już prawie nie rośnie

Grudniowa sprzedaż detaliczna okazała się już tylko minimalnie wyższa niż przed rokiem, co było rezultatem wyraźnie słabszym od oczekiwań większości ekonomistów. Konsumenci zwiększali wydatki jedynie na dobra podstawowe.

fot. Piotr Lampkowski

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących (czyli nominalnie) w grudniu 2022 r. była o 15,5 proc. wyższa niż w rok wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści liczyli na wzrost o 17,8% rdr. Jest więc to wynik wyraźnie słabszy od rynkowego konsensusu. W okresie styczeń – grudzień 2022 sprzedaż w ujęciu nominalnym zwiększyła się o 19,9% rdr.

Jednakże ze względu na galopującą inflację faktyczny obraz sprzedaży obserwujemy w cenach stałych. Tak liczona sprzedaż detaliczna była już tylko o 0,2% wyższa niż w grudniu 2021 roku – informuje GUS. Rynkowy konsensus zakładał, że grudniowe obroty sklepów były realnie o 1,4% wyższe niż rok wcześniej po wzroście o zaledwie 1,6% rdr odnotowanym w listopadzie. W okresie styczeń – grudzień 2022 sprzedaż w ujęciu realnym zwiększyła się o 5,0% rdr.

Grudniowa roczna dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych była najniższa od lutego 2021 roku, czyli od zakończenia polityki lockdownów w Polsce.

Mniej więcej od połowy 2022 roku roczna dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych spadła w okolice zera, mimo że w ujęciu nominalnym notowano wzrosty w okolicach 20%. Były one jednak w większości zasługą rosnących cen, a nie sprzedawanych wolumenów. Dodajmy też, że te ostatnie od marca były (i nadal są) rezultatem popytu realizowanego przez (lub na rzecz) uchodźców z Ukrainy. Po 24 lutego do Polski przyjechało ok. 2 milionów Ukraińców. Część z nich później opuściła nasz kraj, ale nadal oznacza to prawdopodobnie ok. milion dodatkowych konsumentów.

Sprzedaż detaliczna w XII nadal hamowała. Wzrost realny był marginalny (+0,2% r/r). Na plusie są tylko podstawowe kategorie, wspierane przez wydatki uchodźców – żywność, odzież i obuwie, kosmetyki i farmaceutyki. Krajowy konsument generuje spadek realnej sprzedaży rzędu 4% r/r. pic.twitter.com/60wYNp7na9 — PKO Research (@PKO_Research) January 23, 2023



Z zaprezentowanych danych wynika, że deflator sprzedaży detalicznej (czyli miara wzrostu cen) przyjął wartość 15,27% i był niższy od 16,53% z listopada oraz 17,48% odnotowanych w październiku. We wrześniu wskaźnik ten wyniósł 17,1% w skali roku, w sierpniu 16,6%, a w lipcu 16,1%. Przy tym deflator sprzedaży detalicznej obejmuje węższy zakres dóbr od bardziej popularnej inflacji CPI, która w listopadzie sięgnęła 17,5%.



Niska realna dynamika sprzedaży detalicznej nie jest wielkim zaskoczeniem. W zasadzie od maja mamy do czynienia z realnym spadkiem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, który pogłębia się z miesiąca na miesiąc. Wynika to z faktu, że płace – choć wciąż szybko rosną – to jednak nie są już w stanie dogonić galopującej inflacji CPI. Stąd też siła nabywcza polskich konsumentów maleje w niemal rekordowo szybkim tempie.



Licząc w cenach stałych niższa niż rok temu była sprzedaż samochodów i motocykli (o 2,8%), paliw (o 7,8%) oraz przede wszystkim mebli, rtv i agd (aż o 10,4%). Sprzedaż prasy, książek oraz pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach zmalała o 8% rdr, a w kategorii „pozostałe” o 2,9% rdr. Wzrost odnotowano jedynie w przypadku żywności i wyrobów tytoniowych (o 1,9% rdr) oraz farmaceutyków i kosmetyków (o 7,6%), a także odzieży i obuwia (o 7,2%). Widać więc, że popyt koncentrował się na dobrach podstawowych, a konsumenci redukowali wydatki na dobra wyższego rzędu.