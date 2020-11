Sprzedaż detaliczna słabła jeszcze przed zamknięciem galerii

fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Październik przyniósł nieoczekiwanie silny spadek sprzedaży detalicznej. W związku z obostrzeniami w handlu, dane za listopad mogą być jeszcze gorsze, więc cała nadzieja w powrocie klientów w grudniu.

W październiku 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 2,1 proc. niższa niż w październiku 2019 r. oraz o 2,3 proc. wyższa niż we wrześniu 2020 r. – poinformował dziś GUS.

Konsensus analityków zakładał spadek jedynie o 0,3 proc. rok do roku, więc można mówić o negatywnej niespodziance.

Dla porównania, we wrześniu odnotowano wzrost o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei w sierpniu odnotowano wzrost o 0,4 proc., a w lipcu o 2,7 proc. Wcześniej zaś GUS raportował wyniki ujemne: w czerwcu roczna dynamika wyniosła -1,9 proc., w maju -8,6 proc., a w kwietniu aż -22,6 proc.

Spadek sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która w skali roku sięgnęła -2,3 proc. wobec oczekiwanych -0,5 proc. i 2,5 proc. we wrześniu.

- Największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowały podmioty sprzedające paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 13,4% wobec wzrostu o 2,5% przed rokiem). Sprzedaż zmalała także w grupach: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 9,7%); „pozostałe” (o 8,4%); „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 8,0%); „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 3,7%) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 2,0%) – informuje GUS.

- Wzrost sprzedaży zaobserwowano natomiast w jednostkach handlujących meblami, rtv, agd (o 11,9%) oraz farmaceutykami, kosmetykami, sprzętem ortopedycznym (o 1,3%) – dodano.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe”.

Znów rośnie udział Internetu

Jak zauważa GUS, październik był kolejnym miesiącem wzrostu sprzedaży dokonywanej przez Internet (o 9,1 proc.) W efekcie jej udział w sprzedaży ogółem wzrósł w październiku do 7,3 proc. wobec 6,8 proc. we wrześniu, 6,1 proc. w sierpniu i 6,5 proc. w lipcu. Jest to jednocześnie najwyższy wynik od czerwca (7,7 proc.).

- Wzrost udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,5% do 25,2%), a także podmioty z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 18,2% przed miesiącem do 19,4%) oraz „meble, rtv, agd” (z 11,8% do 12,8%) – czytamy w komunikacie.

Komentarze ekonomistów

Uuuuu! Sprzedaż detaliczna w październiku na większym od oczekiwań minusie. Realnie -2,3% r/r (poprzednio +2,5% r/r). Listopad przyniesie jeszcze większe zdołowanie, a powrót do normalności zacznie się w grudniu, wraz z otwarciem galerii handlowych. — mBank Research (@mbank_research) November 23, 2020