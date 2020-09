Sprzedaż detaliczna rośnie, ale wolno. Mniej kupujemy przez internet

fot. Anna Shvets / Pexels

Sierpniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej okazały się wyraźnie gorsze od oczekiwań ekonomistów. Na uwagę zasługuje także spadek wartości zakupów dokonywanych przez Internet.

W sierpniu 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 0,4 proc. wyższa niż w sierpniu 2019 r. oraz o -2,6 proc. niższa niż w lipcu 2020 r. – poinformował dziś GUS.

Konsensus analityków zakładał wzrost o 2,4 proc. rok do roku, więc można mówić o negatywnej niespodziance. Dla porównania, w lipcu odnotowano 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Wcześniej zaś notowano wyniki ujemne: w czerwcu roczna dynamika wyniosła -1,9 proc., w maju -8,6 proc., a w kwietniu aż -22,6 proc.

Wzrost sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która w skali roku sięgnęła 0,5 proc. wobec oczekiwanych 2,6 proc. oraz wzrostu w lipcu o 3 proc. i spadku o 1,3 proc. w czerwcu, 7,7 proc. w maju i 22,9 proc. w kwietniu. W ujęciu miesięcznym kategoria ta zanotowała spadek o 2,4 proc.

- Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających meble, rtv, agd (o 10,2% wobec wzrostu o 11,6% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w następujących prezentowanych grupach: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 1,6% ), „tekstylia, odzież, obuwie” (o 1,2%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 0,8%). W pozostałych grupach odnotowano spadek sprzedaży od 2,2% do 6,2% – informuje GUS.

Podobnie jak przed miesiącem GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe”.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu: +0,5% r/r (realnie). Wzrost sprzedaży detalicznej niemal zahamował w sierpniu. W ujęciu odsezonowanym był zaledwie 0,2% wyższy niż w lipcu. Poziom sprzedaży był nadal niższy niż w lutym i ok. 3,6% poniżej trendu obserwowanego przed pandemią. pic.twitter.com/63qFMfs0kR — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) September 21, 2020

Coraz mniej kupujemy przez internet

Jak zauważa GUS, sierpień był kolejnym miesiącem spadku wartości sprzedaży dokonywanej przez internet – udział tej sprzedaży spadł z 6,5 proc. w lipcu do 6,1 proc. w sierpniu. Dla porównania, w czerwcu odsetek ten wynosił 7,7 proc.

- Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 19,4% do 19,3%), a także podmioty z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 16,8% przed miesiącem do 15,7%) oraz „meble, rtv, agd” (z 11,1% do 10,9%) – informuje GUS.

Równolegle do danych o sprzedaży detalicznej, polscy statystycy przedstawili też raport o produkcji budowlano-montażowej.