Sprzedaż detaliczna wciąż pod kreską

fot. Bodnar Taras / Shutterstock

Pomimo otwarcia galerii handlowych sprzedaż detaliczna w lutym wciąż była niższa niż przed rokiem. Nastąpiła jednak poprawa względem stycznia, gdy przez cały miesiąc obowiązywał częściowy lockdown.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lutym była o 2,7% niższa niż w lutym 2020 roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Rynkowy konsensus zakładał regres o 2,5% rok do roku, zatem opublikowane dane są minimalnie gorsze od szacunków większości ekonomistów. W stosunku do stycznia obroty sklepów wzrosły jednak o 4,0%.

W styczniu po ponownym zamknięciu galerii handlowych sprzedaż detaliczna mocno spadła: była o 24,6% niższa niż w grudniu oraz o 6,0% niższa niż rok wcześniej. Dla porównania, w grudniu GUS raportował spadek tylko o 0,8% rdr, w listopadzie o 5,3 proc., w październiku o 2,1 proc.

Nieco głębszy spadek sprzedaży widać w dynamice w cenach stałych, która w skali roku wyniosła w lutym -3,1 proc. wobec -6,0 proc. w styczniu oraz -0,8 proc. w grudniu. Warto dodać, że w okresie styczeń-grudzień 2020 r. sprzedaż zmalała w ujęciu rocznym o 3,1 proc. wobec wzrostu o 5,4 proc. w 2019 r.

- Najgłębszy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z lutym 2020 r. odnotowały jednostki z grupy „pozostałe” (o 16,6%). Znacznie mniejszą sprzedaż zaobserwowano również w grupach „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 14,8%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 13,5%). Najwyższy wzrost sprzedaży wykazały natomiast podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 12,9%) – informuje GUS.

/ GUS.

W strukturze sprzedaży detalicznej widać więc wpływ otwarcia w połowie lutego galerii handlowych (wzrost sprzedaży odzieży i obuwia oraz prasy i książek). Nieco zaskakujący może być spadek sprzedaży żywności (w cenach stałych o 3,7% mdm i 5,2% rdr). Wciąż ograniczona była mobilność konsumentów, skoro wartość sprzedaży paliw w cenach stałych okazała się o niemal 15% niższa niż rok temu. Za to wciąż widać mocny, "pandemiczny", popyt na meble i sprzęt agd/rtv - w tej kategorii GUS odnotował wzrost sprzedaży o 9% w cenach stałych.

W lutym w porównaniu ze styczniem odnotowano spadek sprzedaży detalicznej przez Internet. W cenach bieżących spadek ów wyniósł 9,3% mdm. Natomiast udział tej sprzedaży zmniejszył się z z 9,8% w styczniu do 8,6% w lutym.

- Spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 44,0% przed miesiącem do 23,8%), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 34,1,% do 22,8%) oraz „meble, rtv, agd” (z 19,3% do 15,9%) – wyjaśnia GUS.

KK