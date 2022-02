Styczniowe dane o sprzedaży detalicznej zbliżone do prognoz. Wzrosty cen, póki co nie hamują wydatków

fot. Nastasiiaa / / Shutterstock

Styczniowy odczyt sprzedaży detalicznej był zbliżony do prognoz rynkowych, w danych widać efekt bazy z ubiegłorocznego zamknięcia galerii handlowych - wskazują ekonomiści. Mocne wzrosty cen nie hamują na razie wydatków konsumpcyjnych.

URSZULA KRYŃSKA, PKO BP:

"Dane o sprzedaży detalicznej są zbliżone do naszej prognozy. Sprzedaż nominalnie jest bardzo silna, wzrosła o 20 proc., jest wspierana przez efekt bazowy. W sprzedaży tekstyliów mamy wzrost o 98 proc. rdr - widać tu efekt bazowy z ubiegłorocznego zamknięcia galerii handlowych. Niemniej, patrząc całościowo na dane to - pomimo rekordowego deflatora, czyli porównania sprzedaży realnej i nominalnej, który wyniósł ok. 8,5 proc. - wydatki wyglądają bardzo dobrze. Sprzedaż w kategorii meble, RTV, AGD spadła - tam od kilku miesięcy coś się dzieje, mamy ograniczenia podaży, braki komponentów elektronicznych. Niemniej, wzrost sprzedaż ogólnie i tak jest dość szeroki. Widać, że bardzo mocne wzrosty cen realnie nie podgryzają wydatków konsumpcyjnych".

MBANK:

"Sprzedaż detaliczna wzrosła (w cenach stałych) o 10,6 proc. W ujęciu odsezonowanym odnotowano przyrost o 3,6 proc. względem grudnia. Biorąc pod uwagę skalę obniżenia optymizmu konsumentów, konsumpcja towarów wygląda wciąż bardzo dobrze. Trend przedpandemiczny przechwycony".

🇵🇱 Sprzedaż detaliczna wzrosła (w cenach stałych) o 10,6%. W ujęciu odsezonowanym odnotowano przyrost o 3,6% względem grudnia. Biorąc pod uwagę skalę obniżenia optymizmu konsumentów, konsumpcja towarów wygląda wciąż bardzo dobrze. Trend przedpandemiczny przechwycony.

MARCIN KLUCZNIK, PIE:

"Wzrost sprzedaży detalicznej przyśpieszył z 8,0 do 10,6 proc. tj. powyżej rynkowych prognoz. Dane GUS wskazują na wysokie obroty przy sprzedaży odzieży (97,7 proc.), kosmetyków (19,2 proc.) oraz książek i prasy (17,5 proc.). Słabsze wyniki obserwujemy w motoryzacji (-13,5 proc.) – to efekt niedoboru microchipów i wstrzymania produkcji samochodów.

Oczekujemy osłabienia wzrostu konsumpcji w kolejnych kwartałach. Będzie to efekt niższego wzrostu siły nabywczej gospodarstw domowych oraz ogólnego pogorszenia koniunktury. Styczniowe dane wskazują, że wzrost wynagrodzeń jest wyższy od inflacji jedynie o 0,3 pkt., a szanse na przyśpieszenie w pierwszej połowie roku są umiarkowane. Dodatkowo na zmniejszenie wydatków wpłyną również rosnące raty kredytów hipotecznych. Koniec piątej fali pandemii będzie niewielkim impulsem dla sektora handlowego – dane Google i Apple wskazują, że mobilność społeczna była stabilna w ostatnich miesiącach.

Spowolnienie utrwali się w kolejnych kwartałach. GUS wskazuje, że gospodarstwa domowe uważają swoją sytuację finansową za najsłabszą od wybuchu pandemii. Podobne tendencje obserwujemy także w usługach. Badanie PIE i BGK wskazuje, że zaledwie 4 proc. przedsiębiorstw usługowych zaraportowało w lutym wzrost sprzedaży względem poprzedniego miesiąca. Spadek popytu ograniczy inflację w drugiej połowie 2022 roku".

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2022 r. wzrosła 10,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 22,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 20,0 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu rdr o 10,9 proc. i spadek mdm o 22,5 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 19,5 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w styczniu 2022 r. i grudniu 2021 r.:

styczeń styczeń grudzień grudzień rdr mdm rdr mdm ogółem 10,6 -22,8 8,0 14,9 pojazdy mechaniczne -13,5 -15,0 -8,5 4,0 paliwa -1,5 -14,9 3,2 -1,0 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 3,6 -22,3 0,9 23,4 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 19,2 -21,0 18,8 17,0 odzież, obuwie 97,7 -27,7 31,1 16,3 meble, AGD, RTV -0,4 -33,7 1,5 14,1 prasa, książki 17,5 -41,5 7,2 42,1 pozostałe 24,4 -21,6 20,3 8,6

