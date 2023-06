Dobry biznes dla Orlenu, zły dla Azotów. Eksperci o przejęciu ZA Puławy

Ogłoszony we wtorek zamiar przejęcia przez PKN Orlen Zakładów Azotowych w Puławach, wchodzących w skład Grupy Azoty, to zła informacja dla tej ostatniej spółki, gdyż nie rozwiązuje jej problemów z zadłużeniem, a jednocześnie tworzy dla niej nowego, mocnego konkurenta na rynku nawozów - uważa Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ.

fot. Daniel Mróz / / FORUM

"Informacja o tym, że Orlen ma zamiar kupić Puławy, jest złą informacją dla Grupy Azoty. Sprzedaż Puław nie rozwiąże podstawowego problemu zadłużenia grupy, chyba że cena sprzedaży byłaby wybitnie wyższa od ceny rynkowej Puław. Obecnie wartość rynkowa Puław to niecałe 1,5 mld zł, cena sprzedaży musiałaby być ponad dwa razy wyższa, żeby to mogło znacząco rozwiązać problem zadłużenia" - powiedział PAP Biznes Łukasz Prokopiuk.

"Jednocześnie sprzedaż Puław w dużym stopniu ograniczy zdolność Grupy Azoty do generowania wyniku EBITDA" - dodał.

W ocenie analityka DM BOŚ, wciąż pozostałoby bardzo duże ryzyko konieczności sprzedaży przez Grupę Azoty kolejnych aktywów w późniejszych okresach.

"W tym kontekście Skarb Państwa powinien rozważyć, czy zgoda na sprzedaż Puław nie jest na szkodę Grupy Azoty" - powiedział Prokopiuk, dodając, że sprzedaż największego aktywa nawozowego w Grupie Azoty nie jest dobrym pomysłem.

"Grupa Azoty to przede wszystkim spółka nawozowa, ponad 2/3 jej biznesu to nawozy. Tymczasem na razie wygrywa koncepcja sprzedaży głównego aktywa nawozowego, a jednocześnie spółka kontynuuje prace nad inwestycją w Polimery Police, która wykracza poza podstawową działalność grupy i oznacza de facto wejście w obszar biznesu Orlenu. Na tej inwestycji jest ogromna większość zadłużenia Azotów" - powiedział Prokopiuk.

"Patrząc od strony Orlenu wydawałoby się logicznym rozwiązaniem, żeby Orlen bardziej interesował się przejęciem aktywów petrochemicznych, a nie wzmacnianiem nogi nawozowej, tym bardziej, że w niedawno publikowanej strategii Orlenu nie ma wzmianek o rozwoju biznesu nawozowego" - dodał.

W ocenie analityka DM BOŚ, z punktu widzenia Orlenu zakup Puław może być traktowany jako oportunistyczny.

"Jest to relatywnie tani zakup relatywnie dobrego aktywa, więc może to być dla Orlenu dobry biznes. Jednym z najefektywniejszych spółek nawozowych w Polsce jest Anwil, należący do grupy Orlenu. Puławy nie są daleko w tyle, to też efektywny producent nawozów. Połączenie tych dwóch spółek, a jednocześnie integracja pionowa z możliwością sprzedaży gazu, który mógłby trafiać do Anwilu i Puław z jakimś dyskontem, to potencjalnie bardzo duży proces, ale też ryzyko dla Grupy Azoty, że stworzy sobie w przyszłości mocnego konkurenta, który na rynku nawozowym będzie porównywalnym graczem, ale bardziej efektywnym" - powiedział Łukasz Prokopiuk.

"Dla Orlenu ze względu na skalę tego koncernu przejęcie Puław jest informacją neutralną. Nawet jeśli Orlen przejmie Puławy tanio, raczej nie będzie to kluczowy czynnik dla zachowania się kursu akcji tej spółki" - dodał.

Podczas środowej sesji akcje Grupy Azoty tracą na wartości ponad 4 proc., a Orlen zniżkuje 1 proc. Akcje Puław rosną 0,3 proc. i kosztują 75,8 zł.

PKN Orlen w lipcu przystąpi do badania due diligence dotyczącego możliwości akwizycji Grupy Azoty Puławy. W ramach badania analizowana będzie m.in. kondycja finansowa i handlowa spółki. Wyniki przeprowadzonych badań będą podstawą do podjęcia dalszych decyzji związanych z akwizycją.

Proces przejęcia PKN Orlen chciałby zakończyć w 2023 r. W ocenie prezesa Orlenu Daniela Obajtka, przejęcie pomoże w stabilizacji rynku nawozów.

Jak podano w komunikacie prasowym, przejęcie przez Grupę Orlen zakładów w Puławach może przynieść synergie w zakresie m.in. oferty produktowej i zwiększenia konkurencyjności, bilansowania surowców wewnątrz grupy, zapewnienia produktów na rynku w trakcie postojów remontowych, obniżenia kosztów i skrócenia czasu transportu do odbiorców krajowych, efektywniejszego wykorzystania zdolności magazynowych, wsparcia inwestycyjnego ze strony grupy Orlen, zwiększonej siły zakupowej, optymalizacji nakładów związanych z procesami inwestycyjnymi oraz kosztami funkcjonowania obszarów wsparcia (zakupy sprzętu, licencje, usługi). (PAP Biznes)

