Sprzedaż Biedronki wzrosła w 2020 r. o ponad 10 proc.

fot. Alexa_Space / Shutterstock

Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2020 roku do 13,47 mld euro, co oznacza wzrost rdr w euro o 6,7 proc., a w walucie lokalnej o 10,4 proc. Sprzedaż porównywalna LFL zwiększyła się o 7,1 proc. - poinformował Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, we wstępnych danych.

W samym czwartym kwartale 2020 r. sprzedaż Biedronki wyniosła 3,56 mld euro, co oznacza wzrost rdr w tej walucie o 5,1 proc., a w walucie lokalnej o 10,4 proc. Wzrost sprzedaży porównywalnej LFL wyniósł w tym okresie 6,9 proc.

Jeronimo podało, że sprzedaż Biedronki stanowiła w 2020 roku 69,8 proc. ogółu przychodów portugalskiej grupy, które wyniosły w tym okresie 19,29 mld euro (wzrost rdr o 3,5 proc.).

Z komunikatu wynika, że w 2020 roku Biedronka utrzymała zakładany poziom ekspansji i otworzyła 129 sklepów. Netto sieć Biedronki powiększyła się o 113 sklepów i liczyła na koniec roku 3.115 placówek.

Sprzedaż w drogeriach Hebe wyniosła w 2020 roku 245 mln euro, czyli spadła w tej walucie o 5,4 proc. W samym czwartym kwartale przychody Hebe wyniosły 65 mln euro, co oznacza spadek rdr o 18 proc.

Na koniec 2020 roku sieć Hebe liczyła 266 sklepów - w całym roku otwarto 22 sklepy, a zamknięto 29. (PAP Biznes)

doa/ osz/