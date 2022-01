Sprzedawca musi poinformować klientów o obniżce podatków przez rząd

fot. Jacob Lund / / Shutterstock

W tarczy antyinflacyjnej 2.0 znalazł się zapis nakazujący sklepom oraz dostawcom energii poinformowania klientów o obniżeniu podatku przez rząd – wskazuje „Rzeczpospolita”. Jednak ta sama nowelizacja nie zakłada kar, które miałyby grozić za niezastosowanie się do tego nakazu.

W przegłosowanej przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT, której głównymi celami jest obniżenie podatków na m.in. żywność, nawozy oraz paliwa znalazł się również zapis skierowany do sprzedawców detalicznych oraz sprzedawców energii. Dotyczy on nakazu poinformowania klientów o wprowadzonej obniżce, która miałaby wejść w życie od 1 lutego.

Treść komunikatu nie będzie mogła być dobrowolna. Za przygotowanie szczegółowego wyglądu informacji ma być odpowiedzialne Ministerstwo Finansów. Dodatkowo miejsce obwieszczenia również zostało ustalone w nowych przepisach. W przypadku sklepów spożywczych takie obwieszczenie miałoby znaleźć się przy kasach fiskalnych, natomiast sprzedawcy energii oraz gazu poinformowaliby o tym klientów w specjalnym komunikacie lub dołączyli tę informację do faktury.

Jak będzie miał wyglądać ten komunikat? Można wywnioskować, że jego wzór nie będzie się dużo różnił od informacji zamieszczonej przez grupę Tauron, a która dotyczy obniżek wprowadzonych wraz z pierwszą tarczą antyinflacyjną.

Tauron

Nowelizacja ustawy zakłada nakaz, jednocześnie nie zakładając co grozi podmiotom, które nie dostosują się do niego. Brakuje kar, które dotknęłyby sprzedawców nie informujących klientów o obniżce podatków. Co stanowi pewien problem w odbiorze obowiązku zastosowania się do tego przepisu.

AB