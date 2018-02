Sprzedawali "jednopensówkę" jako złotą monetę - staną przed sądem

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu oskarżyła siedem osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie sprzedawali "jednopensówkę" jako złotą monetę. W ten sposób oszukali 36 osób, na ponad 1,2 mln zł. Części z nich grozi kara do 12 lat więzienia.

Według sieradzkiej prokuratury, grupa działała w ostatnich 10 latach w różnych miejscowościach na terenie całego kraju, a oskarżeni z popełnienia przestępstw tzw. metodą "one penny" uczynili sobie stałe źródło dochodów.

Przyszła ofiara była typowana spośród klientów banku. Kiedy wychodziła z budynku, podchodził do niej jeden z członków grupy i udając obcokrajowca pytał o kantor lub lombard, bo chciałby tam sprzedać złote monety. W tym samym czasie do rozmowy dołączał się kolejny sprawca, udający przypadkowego przechodnia zainteresowanego rozmową. Przedstawiał się jako lekarz lub adwokat i informował, że jest zainteresowany kupnem złotych monet.

Kupował na próbę jedną z nich i szedł rzekomo do kantoru sprzedać monetę i ustalić jej wartość. Po kilku minutach wracał i okazywał dowód sprzedaży monety z ceną przewyższającą cenę zapłaconą obcokrajowcowi oraz informacją, że moneta była złota. Oszust ponadto umożliwiał kontakt ofiary z fałszywym jubilerem, który potwierdzał wartość monety i zapewniał, że jest możliwość sprzedaży ich dużej liczby. Kiedy pokrzywdzony decydował się na zakup monet do transakcji dochodziło od razu. Później okazywało się, że "złote jednopensówki" były bezwartościowe.

Według prokuratury najmniejsza kwota, jaką oszuści uzyskali w wyniku jednego przestępstwa to 200 zł, najwyższa to 150 tys. zł. Łączna wartość wyrządzonej przez oskarżonych szkody to niemal 1,2 mln zł, 11 tys. euro i 100 funtów brytyjskich.

Prokuratura zabezpieczyła majątek oskarżonych o łącznej wartości ponad 600 tys. zł.

Części oskarżonych, którzy działali w warunkach recydywy, grozi kara do 12 lat więzienia.

Zatrzymanie członków grupy to efekt współpracy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz funkcjonariuszy śledczych i kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

autor: Jacek Walczak

jaw/ malk/