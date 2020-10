Sprzedający przed cmentarzem: Nie mamy klientów, nie wiemy, co robić

fot. Jacek Szydłowski / FORUM

Nie wiemy, co mamy robić. Potrzebujemy wsparcia miasta i rządu – mówili w sobotę rano producenci kwiatów, sprzedający przed Cmentarzem Centralnym w Szczecinie. Podkreślali, że decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy oznacza dla nich duże straty.

"Co roku 31 października nie mamy czasu, żeby podrapać się w głowę. Dziś nie mamy klientów, nie wiemy, co robić. Pakujemy towar, nie ma sensu tu stać" – mówili PAP w sobotę rano producenci kwiatów, którzy zebrali się przy bramie głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Jak poinformowali, rozmawiali z dyrektorem szczecińskiego Zakładu Usług Komunalnych. Proponowali, aby ZUK zwrócił im pieniądze za wykupione przed nekropolią miejsca handlowe. Jeden z ogrodników, Grzegorz Wawrzyniak, powiedział, że początkowo chcieli zwrotu 100 proc. opłaty, jednak nie było na to zgody. "Może uda się odzyskać choć 80 proc. kwoty. 50 proc. nas nie satysfakcjonuje" – mówił Wawrzyniak.

Dodał, że producenci za miejsca przed cmentarzem zapłacili po kilka tysięcy złotych, a przygotowania do sprzedaży na Wszystkich Świętych trwały od maja.

Ogrodnicy i sprzedawcy zaznaczyli, że nie jest też dla nich rozwiązaniem przedłużenie czasu, w którym mogliby handlować, na przykład do końca przyszłego tygodnia, co wprowadziły niektóre miasta.

"W poniedziałek produkt nie będzie już nic wart. Poza tym kto miałby się tym zająć? Na święto mamy dodatkowe osoby do sprzedaży, dostawców. Od wtorku wracają do swoich zwykłych zajęć" – mówili.

"Rozumiemy sytuację, ale chcemy pomocy. Rząd, zamykając cmentarze, nie powiedział, co z nami, producentami. 80 proc. sprzedających kwiaty to producenci" – zaznaczyli zebrani.

Nie ukrywali też, że zamknięcie cmentarzy dla wielu z nich ma też emocjonalną stronę - niektórzy w okresie Wszystkich Świętych sprzedają kwiaty przed Cmentarzem Centralnym od ponad 20 lat, mają swoich stałych klientów.

"Mamy nadzieję, że wypracujemy jakieś porozumienie. Decyzja ma zapaść w poniedziałek" – powiedzieli ogrodnicy.

W tym roku miasto sprzedało 156 stanowisk handlowych przed szczecińskimi cmentarzami. Najwięcej – 129 - przed Cmentarzem Centralnym. Decyzją rządu, którą ogłosił w piątek premier Mateusz Morawiecki, ze względu na sytuację pandemiczną cmentarze będą zamknięte do poniedziałku włącznie.

Warszawa - znicze i kwiaty można kupić w 6 dodatkowych miejscach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, by w geście solidarności z przedsiębiorcami, mimo zamkniętych cmentarzy, kupować znicze i kwiaty; zdecydował o udostępnieniu nieodpłatnie w sobotę i niedzielę sześciu dodatkowych miejsc sprzedaży.

"Rząd w ostatniej chwili ogłosił decyzję ws. zamknięcia cmentarzy i naraził tysiące przedsiębiorców na ogromne straty. Postanowiłem im pomóc. Od jutra w (Warszawie) ruszy 6 punktów, gdzie będą mogli sprzedawać swoje znicze i kwiaty" - poinformował na Twitterze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i zaapelował: "kupujmy je, bądźmy solidarni!"

Dostępne miejsca w ramach akcji to: ul. Bracka u zbiegu z ul. Kruczą - na tyłach DH Smyk; ul. Marszałkowska – wzdłuż domów towarowych między ul. Widok a ul. Świętokrzyską oraz przy budynku Cepelii; centrum handlowe Arkadia - teren przed wejściem; parking przy Hali Gwardii - pl. Wielopole; ul. Andersa przy czerpni Metra (okolice Arsenału) - teren zwieńczający ul. Długą; ul. Chmielna – teren pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Kruczą.

"Wydaliśmy ponad tysiąc decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego przed cmentarzami. Warszawscy przedsiębiorcy zakupili kwiaty i znicze o wartości co najmniej kilkunastu milionów złotych" - podkreślono w komunikacie urzędu miasta.

Podkreślono w nim, że od kilku tygodni kierowano apel do rządu o podjęcie jak najszybciej decyzji w sprawie dostępności cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych. "Ta zapadła w ostatniej chwili, w piątek, 30 października. Cmentarze będą zamknięte na 3 dni, od 31 października do 2 listopada. Przedsiębiorcy zostali narażeni na gigantyczne straty, sięgające kilkunastu milionów złotych" - wskazano.

"Warszawa jest solidarna z przedsiębiorcami. Dlatego zachęcamy w ramach akcji solidarnościowej +kup pan chryzantemę+ do kupowania kwiatów i zniczy. By to ułatwić, w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada udostępniamy im sześć dodatkowych miejsc sprzedaży obwoźnej. Miejsca do handlu są dostępne bez dodatkowych opłat, gdyż oferta skierowana jest m.in. do podmiotów, które poniosły już opłaty za zajęcie pasa drogi czy dzierżawę terenu" - zaznaczono w komunikacie.

Wskazano, że dostępne miejsca w ramach akcji to: ul. Bracka u zbiegu z ul. Kruczą - na tyłach DH Smyk; ul. Marszałkowska – wzdłuż domów towarowych między ul. Widok a ul. Świętokrzyską oraz przy budynku Cepelii; centrum handlowe Arkadia - teren przed wejściem; parking przy Hali Gwardii - pl. Wielopole; ul. Andersa przy czerpni Metra (okolice Arsenału) - teren zwieńczający ul. Długą; ul. Chmielna – teren pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Kruczą.

Poznań - wsparcie dla sprzedawców kwiatów i zniczy

Chcąc ograniczyć straty kupców z powodu zamknięcia przez rząd cmentarzy, podjęliśmy decyzję o umożliwieniu im handlu na Junikowie i Miłostowie do przyszłej niedzieli, bez dodatkowej opłaty – poinformował w sobotę prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak poinformował w sobotę, że „chcąc ograniczyć straty kupców z powodu zamknięcia przez rząd cmentarzy, podjęliśmy decyzję o umożliwieniu im handlu na Junikowie i Miłostowie do przyszłej niedzieli, bez dodatkowej opłaty”.

„Mieszkańców zachęcam do kupowania kwiatów - niech ozdobią nasze mieszkania i balkony, a także zniczy - te się przecież nie zmarnują! Wspominając bliskich, pamiętajmy o tych, którzy liczą na nasze wsparcie. Bądźmy solidarni!” – podkreślił Jaśkowiak.

Miejska Spółka Targowiska zaproponowała ponadto sprzedającym kwiaty i znicze możliwość handlu na poznańskich targowiskach.

Handlarze, którzy chcieliby sprzedać kwiaty i znicze na poznańskich targowiskach muszą skontaktować się z kierownikami targowisk: Rynek Jeżycki - 501 618 485, Rynek Bernardyński - 605 948 396, Rynek Wielkopolski - 605 948 396, Rynek Świt - 601 770 912, Rynek Wildecki - 502 320 335, Rynek Bukowska - 601 770 912, Rynek Łazarski - 605 946 392, Racjonalizatorów - 605 946 392.

Wsparcie dla handlarzy, którzy z powodu zamknięcia cmentarzy będą mieli problemy ze sprzedażą towarów, zapowiedział także w piątek premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły mają być zaprezentowane w przyszłym tygodniu.

Szczecin, Koszalin - handel przy cmentarzach potrwa o tydzień dłużej

Handel przy cmentarzach będzie możliwy o tydzień dłużej - zdecydowali prezydenci m.in. Szczecina i Koszalina.

"Po rozmowie z służbami zdecydowaliśmy: każdy z przedsiębiorców (sprzedających przy cmentarzach - PAP) może nieodpłatnie dalej handlować od wtorku do przyszłej niedzieli włącznie, w tym samym okresie wzmożona (będzie) komunikacja miejska" - napisał w sobotę na swoim profilu facebookowym prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

W piątek wieczorem, po decyzji rządu o zamknięciu cmentarzy, Krzystek napisał na facebooku m.in. "Jest we mnie wiele złości. Publicznie pytam, jak tak można? Jak można w ostatniej chwili ogłaszać, że zamyka się cmentarze? Jak można tak zostawić wszystkich przedsiębiorców, dla których ten czas był wielką szansą? Dziś zostali z masą świeżych kwiatów i zniczy. Gdybyśmy poznali decyzję wcześniej, można było wszystko dokładnie zaplanować".

Prezydent dodał, że przygotowania do dnia Wszystkich Świętych to także spore wydatki z kasy miasta, m.in. na logistykę i komunikację miejską.

Decyzję dotyczącą wydłużenia możliwości handlu podjął też prezydent Koszalina. Jak poinformował koszaliński magistrat, Piotr Jedliński zdecydował, że "miejsca handlu przy cmentarzu będą działać dłużej (do następnego poniedziałku, 9 listopada włącznie) na takich samych zasadach jak obecnie".

W Stargardzie sprzedawcy zniczy i kwiatów - jak podał na swoim profilu prezydent tego miasta - będą mogli prowadzić handel do niedzieli, ponosząc 50 proc. ustalonej wcześniej opłaty.

Jak mówili w sobotę rano w rozmowie z PAP producenci kwiatów, sprzedający przed Cmentarzem Centralnym w Szczecinie, takie rozwiązanie nie jest dla nich satysfakcjonujące. Stwierdzili, że ich towar nie będzie w pełni wartościowy już we wtorek. Wskazywali, że prowadzą rozmowy z Zakładem Usług Komunalnych - proponują, aby zwrócona im została część kosztów za wykupione przed nekropolią miejsca do handlu.

W tym roku Szczecin sprzedał 156 stanowisk handlowych przed cmentarzami. Najwięcej – 129 - przed Cmentarzem Centralnym.

Łódź - handlowcy dostaną zwrot opłat za miejsca przed cmentarzem

Handlowcy, którzy zapłacili za zajęcie pasa drogowego przed cmentarzem w dniach 31 października - 2 listopada, otrzymają zwrot należności - zadecydowała w sobotę prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. O wsparcie ogrodników tracących źródło utrzymania apelują też łódzcy społecznicy.

"Na mocy decyzji prezydent Łodzi w poniedziałek 2 listopada z urzędu zostaną podjęte działania, mające na celu zwrot należności przedsiębiorcom zajmującym pasy drogowe pod łódzkimi cmentarzami. Będą oni informowani o możliwości złożenia na piśmie zgody na uchylenie wydanej im decyzji" - przekazał w sobotę PAP rzecznik prezydent Zdanowskiej Marcin Masłowski.

Na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu umieszczony zostanie wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody. Jak zaznaczył Masłowski, każda osoba, która uzyskała decyzję, może liczyć na zwrot pieniędzy za zajęcie pasa drogowego od 31 października do 2 listopada włącznie. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali taką decyzję na okres dłuższy, w tym samym trybie będą mogli je skorygować.

Tymczasem w mediach społecznościowych mieszkańcy Łodzi i regionu przekazują sobie apele o wspieranie przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia nekropolii tracą źródła utrzymania.

"Przez trzy dni cmentarze zamknięte. Moi rodzice uprawiają chryzantemy od czerwca. Kiedy nadszedł czas je sprzedać - z powodu obostrzeń - jest to już niemożliwe. Kilka tysięcy kwiatów wkrótce wyląduje na śmietniku. A gospodarstwo nie będzie mieć środków ani na przeżycie zimy, ani nie sfinansuje zakupu nasion czy sadzonek warzyw na przyszły rok. Jeśli ktoś potrzebuje kwiatów - zapraszam cały czas. One naprawdę wyglądają pięknie w wazonie również w domu" - napisała na Facebooku Magdalena Wilmańska z Dąbrówki Wielkiej koło Zgierza.

O pomoc dla ogrodników zaapelowała także była łódzka radna i społeczniczka Urszula Niziołek-Janiak.

"Firmy zainwestowały w sadzonki, nawozy i zostały dziś z niesprzedanym towarem. Pomóżmy im tak, jak staramy się pomóc restauracjom. Kupmy od nich rośliny i posadźmy na łódzkich ulicach. (...) Apeluję też do władz miejskich o zakupienie kwiatów do dekoracji miasta i zaproszenie mieszkanek i mieszkańców do ich sadzenia" - napisała w mediach społecznościowych. (PAP)

autorzy: Anna Jowsa, Elżbieta Bielecka, Agnieszka Grzelak-Michałowska

