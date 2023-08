Sprzedający mieszkania muszą uzbroić się w cierpliwość, choć są wyjątki

W większości kategorii nieruchomości, z wyjątkiem kawalerek, 2023 r. przyniósł wydłużenie czasu sprzedaży - wynika z badania nastrojów rynkowych, które przeprowadził portal Nieruchomosci-online.pl.

Jak podano w komunikacie, w kategoriach mieszkań większych niż kawalerki, domów jednorodzinnych oraz działek zaobserwowano wydłużenie średniego czasu sprzedaży w porównaniu do 2022 r. W przypadku większych mieszkań wydłużenie czasu życia oferty od momentu jej upublicznienia do podpisania umowy wskazało 55 proc. agentów nieruchomości. W segmencie domów takiego zdania było 54 proc. pośredników, a działek 45 proc.

"Czas sprzedaży nie wydłużył się natomiast w przypadku kawalerek. W tej kategorii nieruchomości 35 proc. agentów wskazało nawet na skrócenie czasu sprzedaży, a kolejne 35 proc. było zdania, że znalezienie kupca trwa mniej więcej tyle samo co w 2022 r." – powiedziała Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.

Badanie zostało przeprowadzone pod koniec czerwca, a więc przed startem programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.". W ocenie ekspertów rządowy program spowodował wzrost zainteresowania wśród klientów poszukujących nieruchomości, ale wpłynął też na dłuższy czas dokonania zakupu.

Z badania wynika, że najszybciej z rynku znikają kawalerki – ponad 50 proc. pośredników wskazało, że sprzedaż trwa od 1 do 3 miesięcy, a 1/4 ankietowanych, że krócej niż miesiąc. Sprzedaż mieszkania większego niż kawalerka – jak wskazała prawie połowa pośredników - najczęściej trwa od 3 do 6 miesięcy. 1/3 ankietowanych wskazała, że sprzedaż jest finalizowana w ciągu trzech miesięcy.

"Sytuacja na rynku po ogłoszeniu programu Bezpieczny kredyt 2 proc. zmieniła się pod kątem lekkiego wydłużenia czasu sprzedaży mieszkań. Kupujący czekają, co wydarzy się w kwestii cen, które już nieznacznie wzrosły. Kupujący nadal poszukują mieszkań w nowszym budownictwie lub z rynku pierwotnego. Dłużej trwa sprzedaż mieszkań w budynkach z wielkiej płyty" – oceniła Katarzyna Dobosz, pośredniczka z biura KD Nieruchomości w Krakowie.

W segmentach obejmujących domy i działki sprzedaż zajmuje od 6 do 12 miesięcy.

"Uwagę zwraca szczególnie sytuacja domów. Na czas życia oferty trwający od 6 do 12 miesięcy wskazuje aż 43 proc. pośredników, chociaż spory odsetek ankietowanych (21 proc.) informuje też, że znalezienie kupca na dom trwa dłużej niż rok. W żadnej innej kategorii nieruchomości nie obserwowano tak często sprzedaży trwającej powyżej 12 miesięcy" - napisano w komunikacie.

Eksperci wskazali, że dużych wahań w ciągu ostatniego roku nie zaobserwowano w przypadku ogłoszeń najmu.

"Jeśli chodzi o kawalerki i większe mieszkania, największa grupa agentów (blisko 50 proc.) stwierdziła, że czas życia oferty od momentu jej upublicznienia do podpisania umowy raczej się nie zmienił, chociaż trzeba też zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach ponad 30 proc. zaobserwowało wydłużenie czasu na znalezienie lokatora" - dodano.

51 proc. agentów uważa, że ogłoszenia dotyczące wynajmu kawalerek najczęściej znikają z rynku szybciej niż w miesiąc, 36 proc. finalizuje najem małych mieszkań w czasie od 1 do 3 miesięcy. 52 proc. pośredników uważa, że wynajem większych mieszkań trwa to od 1 do 3 miesięcy, a 29 proc., że krócej niż miesiąc.

W cokwartalnym badaniu nastrojów rynkowych wzięło udział 1 060 pośredników z całej Polski. Patronem medialnym badania jest PAP Biznes. (PAP Biznes)

