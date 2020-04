Sprzeczne pogłoski o stanie zdrowia Kim Dzong Una

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un ma znajdować się "w poważnym stanie" po przebyciu operacji - poinformowała we wtorek amerykańska sieć telewizyjna CNN, powołując się na anonimowego przedstawiciela rządu USA. Wiadomości tej nie potwierdziły źródła chińskie i Korei Płd.

Rząd Korei Południowej poinformował, że bada te doniesienia i nie może na razie ich potwierdzić. Anonimowe źródła w Seulu twierdzą, że stan zdrowia Kim Dzong Una nie jest poważny.

Podobny pogląd wyraził cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel Wydziału ds. Kontaktów Międzynarodowych Komunistycznej Partii Chin.

Według dziennika "Daily NK", powołującego się na anonimowe źródła, Kim Dzong Un poddał się w stolicy Korei Północnej Pjongjangu operacji serca i jego stan poprawia się.

Spekulacje co do stanu zdrowia Kima pojawiły się po tym, jak nie był on obecny 15 kwietnia na uroczystościach poświęconych jego przodkowi i założycielowi Korei Północnej Kim Ir Senowi. (PAP)

Źródło: PAP

jm/