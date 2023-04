Sprawcy wypadków, którzy nie posiadają OC, są dłużni UFG grube miliony złotych

Dłużników, którzy są sprawcami wypadków, jak i posiadaczami pojazdów bez ubezpieczenia OC, jest w Polsce już blisko 30 tys. Są oni winni Funduszowi łącznie ponad 340 mln zł – przekazał PAP Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

fot. Kwangmoozaa / /

Jak wskazał Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a w przypadku wypadku bez ważnego ubezpieczenia Fundusz jest zobowiązany do dochodzenia od sprawcy zwrotu wypłaconych pieniędzy w ramach tak zwanego regresu. W 2022 r. UFG osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców wypłacił odszkodowania i świadczenia na kwotę ponad 100 mln zł, a od początku działalności ponad 1,5 mld zł.

"Regresem może być obciążony zarówno sprawca (kierujący), jak i posiadacz pojazdu, który nie miał ubezpieczenia. Takich dłużników jest w Polsce już blisko 30 tysięcy i są oni winni Funduszowi łącznie ponad 340 mln zł" – poinformowano.

Zobacz także Kończy Ci się ubezpieczenie OC? Policz swoją składkę

Fundusz podał, że średnia wartość roszczenia UFG wobec nieubezpieczonego sprawcy kolizji lub wypadku sięga blisko 20 tys. zł. Kilka tysięcy osób ma do zwrotu kwoty w przedziale od 10 do 50 tys. zł, ponad tysiąc osób kwotę przekraczającą 50 tys. zł, a ok. 600 osób jest winnych UFG ponad 100 tys. zł. "Aż 16 osób ma do zwrotu ponad 1 mln zł" – dodano.

Jak przekazano, rekordowy dług wynosi 2,3 mln zł, ale "w tej i podobnych sprawach można spodziewać się dalszych wypłat dla poszkodowanych – np. renta będzie wypłacana dożywotnio i jej koszt również obciąży sprawcę i posiadacza nieubezpieczonego pojazdu". Oceniono, że łączna kwota wypłat w pojedynczej sprawie może sięgnąć nawet 6 czy 8 mln zł. Dla porównania wskazano, iż polisa OC na 12 miesięcy to dla posiadacza pojazdu wydatek na poziomie średnio 500-600 zł.

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Fundusz poinformował, że sprawdzenie czy pojazd ma ważną polisę OC jest bezpłatne i można tego dokonać na stronie ufg.pl

"W polu +Sprawdź OC pojazdu+ wystarczy wpisać numer rejestracyjny (lub VIN) oraz wybrać datę, by sprawdzić, czy pojazd w danym dniu jest objęty ochroną. Po sprawdzeniu otrzymamy informację, który ubezpieczyciel wystawił polisę i jej numer" – przekazał UFG.

UFG został powołany do życia na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. Zapewnia szczelność krajowego systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC i prowadzi szereg działań w celu ograniczenia liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów. Częścią misji UFG jest wypłata odszkodowań oraz świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników, a także w wypadkach i kolizjach, w których sprawca szkody nie został ustalony.

ra/ long/ mmu/