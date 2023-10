Sprawca wypadku na A1 czeka na ekstradycję. Policja podała koszty

W środę pojawiła się informacja, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło do zatrzymania poszukiwanego listem gończym Sebastiana M. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęły trzy osoby. Policja oszacowała, ile może kosztować operacja związana ze ściągnięciem poszukiwanego do Polski.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował w środę o szczegółach tej akcji. “Specjalna Grupa Poszukiwawcza powołana przez Komendanta Głównego Policji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierała lokalną Policję, która dokonała dziś zatrzymania poszukiwanego Sebastiana Majtczaka. Zadania realizowane były w ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową”.

Jeszcze do niedawna Zjednoczone Emiraty Arabskie mogły być uważane za atrakcyjny kierunek dla osób, które ukrywają się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do zmiany pod tym kątem doszło do w marcu. Chodzi o ratyfikację umowy między oboma państwami o współpracy prawnej w sprawach karnych.

Ile będzie kosztowała ekstradycja Sebastiana M.?

“Rzeczpospolita” po rozmowie z policjantami podała, ile mniej więcej mogą wynieść koszty takiej ekstradycji. Jeśli podejrzanego będzie konwojować trzech funkcjonariuszy, to całość może wynieść nawet 40 tys. zł.

Będzie to zarazem pierwsza ekstradycja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski. Policja poinformowała, że niewiele brakowało, aby oskarżony został zatrzymany już w Turcji, ale na przeszkodzie stanęły zawirowania prawne.

