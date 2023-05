Sprawa Leszka Czarneckiego. Prokuratura zaniepokojona działaniami sądu

15 lat na L4 i zażądał podwyżki. Spotka sie z pracodawcą w sądzie Ian Clifford jest zatrudniony w angielskim IBM. Od 2008 roku przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim. Teraz pozwał swojego pracodawcę, ponieważ omijają go wszystkie podwyżki. Jego obecne wynagrodzenie to 4,5 tys. funtów miesięcznie (ok. 23 tys. zł).