Spowolnienie na budowach mieszkań. Deweloperzy mniej skorzy do nowych inwestycji

Wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, w którym spadła liczba rozpoczętych budów mieszkań – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Po raz pierwszy od lutego spadek odnotowano także w relacji rocznej. Wszystko za sprawą znacznie mniejszego zaangażowania deweloperów w rozpoczynanie nowych inwestycji.

Optymizmem napawać może jednak liczba mieszkań oddanych do użytku, która we wrześniu po raz pierwszy w tym roku przekroczyła próg 20 tys. Trzeba jednak pamiętać, że tak wysoki wynik osiągnięty w tej kategorii to efekt wysokiej liczby otrzymywanych pozwoleń i rozpoczynanych budów przed dwoma, a nawet trzema laty.



Rozpoczęte budowy mieszkań

We wrześniu w Polsce rozpoczęto budowę 21 959 mieszkań, co było wynikiem o 8,4 proc. niższym względem sierpnia oraz o 16,3 proc. niższym w relacji do września ubiegłego roku. Liczba nowych inwestycji wróciła do poziomu notowanego przed dwoma laty.

Spadek aktywności na placach budów zanotowano po stronie deweloperów, którzy we wrześniu rozpoczęli budowę 11 268 mieszkań. Najniższy od lutego wynik oznaczał obniżkę w relacji miesięcznej o blisko 20 proc., a w skali roku o ok. 34 proc. Nowo budowanych mieszkań było także o 10 proc. mniej niż we wrześniu 2019 r.

W tym samym czasie inwestorzy indywidualni rozpoczęli prace przy budowie 10 201 domów jednorodzinnych. W ich przypadku mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 5,6 proc. względem sierpnia oraz o 14,6 proc. w relacji rocznej.

Choć wyniki notowane w dwóch ostatnich miesiącach mogą sugerować słabnące zainteresowanie nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, trwający rok i tak będzie rekordowym. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. rozpoczęto bowiem budowę 216 419 mieszkań, co jest wynikiem o 29,3 proc. wyższym od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego i tak przecież rekordowego roku. Dla porównania, w całym 2020 r. zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni rozpoczęli prace przy budowie niespełna 224 tys. nowych mieszkań.

Wydane pozwolenia na budowę mieszkań

Od wiosny na zbliżonym poziomie utrzymuje się za to liczba wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań. We wrześniu zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia uprawniające do budowy 27 264 lokali mieszkalnych – o 1,5 proc. więcej niż w sierpniu i jednocześnie o 16 proc. więcej niż przed rokiem.

Od początku roku polskie urzędy wydały już ponad ćwierć miliona pozwoleń (254 666), czyli o 32,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Deweloperzy we wrześniu uzyskali pozwolenia na budowę 15 305 lokali i choć był to wynik o 10 proc. wyższy niż przed rokiem, to w relacji miesięcznej zanotowano 5-procentowy spadek i jednocześnie najniższy wynik od stycznia.

Mieszkania oddane do użytku

Optymizmem napawać może liczba mieszkań oddanych do użytku, która we wrześniu po raz pierwszy w tym roku przekroczyła próg 20 tys. Zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni oddali do użytku w ubiegłym miesiącu 21 905 mieszkań – o 16 proc. więcej niż w sierpniu i o 5,7 proc. więcej niż przed rokiem. Był to jednocześnie czwarty najlepszy rezultat od ponad dekady. Więcej mieszkań oddawano jedynie w grudniu 2020 r. i 2019 r. oraz lipcu 2018 r.

We wrześniu po stronie deweloperów zapisano 14 514 oddanych lokali (+16,1 proc. r/r), z kolei po stronie indywidualnych 7 194 domów jednorodzinnych (+12,3 proc. r/r).

Biorąc pod uwagę wynik osiągnięty w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r., jest on nieznacznie wyższy od ubiegłorocznego (+5,2 proc. r/r). Główna w tym zasługa jednak inwestorów indywidualnych, którzy od początku roku oddali do użytku 63 809 domów (+21,3 proc. r/r). Deweloperzy wciąż znajdują się pod kreską z 97 295 oddanymi w tym roku mieszkaniami (3,8 proc. r/r).

Całkowita powierzchnia mieszkań oddanych w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. wyniosła 15,4 mln mkw. (+11 proc. r/r). Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wyniosła z kolei 93,7 mkw. i za sprawą większej liczby domów jednorodzinnych oddanych do użytku w trwającym roku była o ponad 5 mkw. wyższa niż przed rokiem.