Niszcz (Trigon): Spowolnienie może skłonić mniejsze spółki IT do sprzedaży biznesu

Spowolnienie w szerzej pojmowanej branży IT może skłonić właścicieli mniejszych spółek do rozważenia sprzedaży swoich biznesów - ocenia analityk DM Trigon Dominik Niszcz. Wskazuje, że w segmencie software house pozytywnie wyróżniają się Spyrosoft i Ailleron.

"W szerzej pojmowanej branży IT spowolnienie może skłonić właścicieli mniejszych spółek do rozważenia sprzedaży swoich biznesów. Startupy mogą mieć problem z finansowaniem wzrostu, a koncept biznesowy może nie mieć szans sprawdzenia się w małej grupie. W związku z tym mogą chcieć się połączyć z większymi spółkami. Możemy obserwować przejęcia przez liderów branży małych spółek, które mają ciekawe produkty w niszach, z szansą na synergie sprzedażowe" - powiedział PAP Biznes analityk DM Trigon Dominik Niszcz.

Dodał, że w segmencie software house może pojawić się kilka transakcji fuzji i przejęć na rynku. W poprzednich latach takie transakcje już miały miejsce, bo dla podmiotów z tego obszaru bardzo ważna jest skala działalności. Większe spółki mogą poradzić sobie lepiej z zarządzaniem zespołami, ponieważ mają większą pulę pracowników i mogą bardziej elastycznie kierować ich do różnych projektów.

Dla branży IT 2023 r. zaczyna się z lekkim pesymizmem z uwagi na ostrożne prognozy co do wzrostu gospodarczego. Wraz z początkiem pandemii pojawił się trend przyspieszonej cyfryzacji zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w podmiotach administracji publicznej. W opinii analityka ten trend będzie kontynuowany.

"W zależności od grupy przedsiębiorstw dynamiki wzrostu w sektorze będą się różnić. Na przykład startupy, które historycznie w ostatnich 2-3 latach dostawały duże finansowanie od inwestorów dzięki niższym stopom procentowym, teraz będą miały większy problem. Startupy jako grupa, ale także większe wzrostowe spółki, które mogły łatwiej finansować pomysły na rozwój biznesu, teraz będą musiały bardziej oszczędzać. Te grupy podmiotów mogą najbardziej ograniczać zlecenia do sektora IT" - powiedział.

"Większe, rozwinięte spółki robią przegląd budżetów i pewnie szukają oszczędności, niemniej zakładamy, że wzrosty wydatków na IT będą utrzymane, a w gospodarce nie będzie większego załamania. Na świecie rynek usług IT i software powinien zdecydowanie wzrosnąć" - dodał.

Wskazał, że duży wpływ na dynamiki będą miały zmiany cenników usług bądź oprogramowania (niektóre spółki dostają co miesiąc płatności abonamentowe, ale podwyżki wprowadzają np. z początkiem roku kalendarzowego).

"Słychać, że firmy dość śmiało podnoszą ceny. W tym roku, jeśli cenniki jeszcze nie zostały podniesione, to na pewno w niedalekiej przyszłości będą korygowane w górę" - powiedział Niszcz.

W jego ocenie, duże firmy IT mają dodatkowy argument dla pracowników ze względu na stabilność zatrudnienia. Większa firma IT ma większą bazę klientów i łatwiej jej utrzymać lub przekonać do przyjścia pracownika w tych niepewnych czasach.

"Odnośnie wzrostu pensji to presja ze strony specjalistów jest wysoka, w niektórych obszarach większa niż na juniorskich stanowiskach. Łącznie w sektorze, uśredniając, zakładamy, że te dynamiki będą odrobinę niższe niż 10 proc. wzrostu wobec kilkunastu procent wcześniej. To na pewno będzie pomagać marżowości, bo często spółki z opóźnieniem podnosiły ceny usług" - powiedział Dominik Niszcz.

Dodał, że w 2022 r. firmy miały dość duży problem z płacami, a jednocześnie nie od razu decydowały się na podnoszenie cen usług, natomiast w 2023 r. te cenniki są już wyższe, także dzięki argumentowi inflacji. Przy mniejszej presji pracowniczej to może być plusem. Niszcz zwraca co prawda uwagę, że mniejsza presja wynika też z mniejszego popytu na usługi, jednak patrząc na saldo będzie to raczej czynnik wspierający.

ASSECO POLAND TO SPÓŁKA BEZPIECZNA INWESTYCYJNA

Analityk wskazał, że Asseco Poland to spółka bezpieczna inwestycyjnie, bardzo zróżnicowana segmentowo i geograficznie.

"Spółka regularnie wypłaca dywidendę, sądzimy, że to solidna inwestycja długookresowa. W przypadku tej Asseco przez lata widzimy względną stabilizację wyników. W 2023 roku również zakładam, że będą one zbliżone do poziomu z poprzedniego roku" - dodał.

Niszcz zwraca uwagę, że w Polsce nadal pojawia się bardzo dużo projektów w sektorze publicznym. W czasie pandemii było sporo pilnych projektów wymagających cyfryzacji administracji, a spółki oferowały wtedy swoje usługi z większą marżą.

"Jeśli chodzi o marżowość zapewne tak dobre czasy nie powtórzą się w najbliższych kwartałach. Natomiast jeśli chodzi o przychody, to myślę, że pozostaną na wysokim poziomie ze względu na to, że cyfryzacja administracji wciąż postępuje" - powiedział.

Wskazał, że Asseco Poland, jako spółka z największą ekspozycją, będzie korzystać na popycie ze strony sektora publicznego. W grupie Asseco dobrze powinny sobie radzić również spółki zagraniczne, m.in. działające na Bałkanach czy w Izraelu.

"Dla inwestorów, którzy nie akceptują dużego ryzyka, Asseco Poland to bardzo dobra propozycja. Również Asseco Business Solutions, która ma jeszcze wyższą stopę dywidendy niż Asseco Poland oraz stopniowo rosnące przychody, będzie ciekawą długoterminową propozycją" - powiedział.

"Asseco Business Solutions jest skupione na produktach IT, ma wyższą marżę i stabilne przychody – to bezpieczny podmiot. W naszych rekomendacjach jesteśmy „neutralni” jeśli chodzi o Asseco, bo sądzimy, że rynek po prostu na dziś dobrze wycenia te spółki. Nie jest to może super okazja, ale na pewno solidny typ inwestycyjny" - dodał.

COMARCH MA DUŻO GOTÓWKI, ALE MAŁĄ DYWIDENDĘ

W opinii Dominika Niszcza, Comarch jest spółką, w której inwestorom może przeszkadzać niska dywidenda.

"Spółka ma dość dużo gotówki, więc liczymy, że w kolejnych latach będzie zwiększać wypłaty. Same kompetencje Comarchu na pewno są wysokie. Pierwszym sektorem, który warto wyróżnić to biznes ERP dla przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech. W Polsce Comarch jest jednym z dwóch liderów segmentu systemów ERP, obok Asseco Business Solutions. Drugim ważnym sektorem dla Comarchu są usługi dla sektora TMT. Kilkuletnie perspektywy spółki oceniamy pozytywnie" - powiedział.

Wskazał na przykłady kontraktów zagranicznych Comarchu, w tym Japonii, Korei czy Niemczech.

Zdaniem Dominika Niszcza, w krótkim okresie w Comarchu pewnym problemem może być spadek marży, bo kwestia wpływu płac na wynik skumulowała się w 2023 r. i w drugiej połowie poprzedniego roku. Podwyżki płac są dość znaczne.

"Tempo wzrostu przychodów pozostanie wyraźne, ale porównywalne do wzrostu płac czy nawet wolniejsze" - powiedział.

W opinii analityka, Comarchowi w pierwszym półroczu 2023 może być trudno o poprawę wyników. Wystartuje wtedy jeszcze projekt wszystko. pl, czyli marketplace rozwijany przez Comarch, co przejściowo również podniesie koszty.

WARTO PATRZEĆ NA SPYROSOFT I AILLERON

"Warto wspomnieć o grupie przedstawicieli segmentu software house, którzy wyróżnili się w 2022 r. tempem wzrostu przychodów. Na przykład Spyrosoft albo Ailleron raportowały górne kilkadziesiąt procent dynamiki wzrostu przychodów. Wynikało to w dużej mierze ze wzrostu organicznego, w pewnym stopniu też z przejęć, szczególnie w Ailleron" - powiedział Dominik Niszcz.

Analityk wskazał, że póki co, pomimo dużego tempa wzrostu przychodów, spółkom udało się utrzymać marżowość. Ekspansja nie odbyła się zatem kosztem pogorszenia zyskowności i ich wyniki istotnie się poprawiły.

"Optymistycznie patrzymy na wyniki w 2023 r. zarówno w Spyrosoft, jak i w Ailleron. Zakładam, że dynamiki będą zauważalnie wyższe niż w największych spółkach. To są dwie ciekawe, mniejsze spółki do obserwowania" - dodał.

