Spotify podnosi ceny za abonamenty. Pierwszy raz od ponad dekady

Znana platforma streamingowa Spotify zapowiedziała podwyżki cen za abonamenty. Na razie na wyższe ceny muszą przygotować się klienci ze Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów na świecie. W Polsce możemy na ten moment odetchnąć z ulgą, ponieważ ominęły nas te podwyżki.

/ Shutterstock

Podwyżki mają zostać wprowadzone w ponad 50 krajach. Oprócz Stanów Zjednoczonych więcej za abonament zapłacą klienci m.in. z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, ale także osoby zamieszkujące niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czyli np. Słowacji, Litwy czy Estonii. W tym gronie nie znajdziemy jednak Polski.

Jak duże podwyżki zostaną wprowadzone? W Stanach Zjednoczonych pakiet Individual podrożał z 9,99 do 10,99 dolarów, Duo z 12,99 do 14,99 dolarów, Family z 15,99 do 16,99 dolarów, a Student z 4,99 do 5,99 dolarów. Subskrybenci zostali o wzroście cen poinformowani mailowo, a jeszcze przez miesiąc będą mogli korzystać z aplikacji na wcześniejszych warunkach.

Jeśli chodzi o ceny w Polsce, to na razie klienci z naszego kraju muszą płacić miesięcznie za pakiet Individual 19,99 zł, za Duo 24,99 zł, za Family 29,99 zł i za Student 9,99 zł.

Spotify Premium w pierwszym kwartale tego roku zyskało 5 mln nowych subskrybentów, zwiększając łączną liczbę do 210 mln na całym świecie. Jeśli weźmie się pod uwagę osoby używające darmowej wersji aplikacji, to całkowicie z platformy korzysta aż 515 mln osób.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Przeczytaj także Wyścig na zwolnienia trwa w najlepsze. Ogłosił je kolejny gigant

PB