Spotify podnosi ceny pakietów w Polsce. Pierwszy raz w historii

Platforma streamingowa Spotify pierwszy raz w historii działania w Polsce podnosi ceny swoich usług. Dojdzie do podwyżek nawet na poziomie 30 proc.

Firma poinformowała o tym fakcie swoich użytkowników za pośrednictwem e-maili oraz w komunikacie, który pojawia się po uruchomieniu aplikacji. "Jest to pierwsza w historii aktualizacja ceny planu i jest ona konieczna, ponieważ wzrosły ponoszone przez nas koszty operacyjne" - napisano.

Ile wyniosą podwyżki w Spotify?

Pakiet Premium Family, który kosztuje najwięcej - podrożał z 29,99 zł do 37,99 zł. W przypadku Premium Individual cena wzrośnie z 19,99 zł do 23,99 zł, w Premium Duo z 24,99 zł do 30,99 zł. Podwyżki nie ominą także studentów - Premium Student będzie kosztował 12,99 zł miesięcznie, a więc o 30 proc. więcej niż do tej pory.

Spotify poinformowało, że nowe ceny będą obowiązywać od kwietnia tego roku. "Cenimy sobie wszystkich użytkowników Premium, dlatego przesuwamy o dwa miesiące (do kwietnia) moment, od którego zaczniemy Ci naliczać opłatę za subskrypcję w wysokości do 24,99 zł" - napisano.

Firma zapowiada, że jeśli do 31 marca użytkownicy nie zaakceptują nowych warunków, to od 1 kwietnia ich konta zostaną przeniesione do bezpłatnej wersji, w której reklamy co jakiś czas przerywają słuchanie.

PB