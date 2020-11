Spotify ogłasza strategiczne przejęcie Megaphone

fot. Dado Ruvic / FORUM

Spółka Spotify Technology SA poinformowała, że zawarła wiążącą umowę o przejęciu Megaphone - platformy służącej do promocji i publikowania podcastów.

Spotify i Megaphone zamierzają wspólnie umożliwić reklamodawcom i wydawcom podcastów pełne wykorzystanie potencjału tego medium. Firmy osiągną to, wykorzystując siłę Megaphone Targeted Marketplace oraz po raz pierwszy udostępniając technologię Streaming Ad Insertion zewnętrznym podmiotom wydającym podcasty.

Przejęcie wpisuje się w realizację przez Spotify planów zostania czołową światową platformą audio i intensywnych działań na rzecz zwiększenia wpływów z dostępu do nagrań audio w całej branży. Przejęcie nastąpiło po wprowadzeniu przez Spotify technologii transmisji reklam podczas podcastów pod nazwą Streaming Ad Insertion. Pozwala ona zachować intymny i specyficzny charakter reklam stworzonych z myślą o podcastach, jednocześnie zapewniając precyzję i transparentność nowoczesnego marketingu cyfrowego.

Reklamodawcy będą od teraz mogli być obecni w podcastach z kategorii Original & Exclusive (oryginalne i ekskluzywne), skalując zasięg dzięki usłudze Megaphone Targeted Marketplace. Z kolei wydawcy podcastów dzięki przejęciu uzyskają dostęp do innowacyjnych narzędzi, które pomogą im lepiej zarabiać na swojej pracy. Można wśród nich wymienić możliwość wyrażenia zgody na generowanie wpływów z ich treści, odpowiednio dopasowując słuchaczy do rosnącego zapotrzebowania ze strony reklamodawców. Wkrótce po finalizacji transakcji Spotify zamierza udostępnić technologię Streaming Ad Insertion wszystkim wydawcom podcastów na platformie Megaphone. Technologia zostanie wówczas po raz pierwszy udostępniona podmiotom zewnętrznym. Dzięki Streaming Ad Insertion wydawcy podcastów będą mogli oferować reklamodawcom bardziej wartościowych odbiorców w oparciu o potwierdzone odsłuchy reklam.

„Nadal jesteśmy dopiero na początku historii rozwoju branży streamingu audio, ale oczywistym jest, że jej potencjał jest ogromny - stwierdził Dawn Ostroff, dyrektor ds. treści i reklam w Spotify. - Cieszymy się z perspektywy dołączenia przez Megaphone do Spotify i wsparcia nas w realizacji naszej misji na rzecz ułatwienia reklamodawcom i wydawcom podcastów generowania wpływów w oparciu o najnowsze technologie i skalowanych odbiorców”.

„Niezwykle się cieszymy z dołączenia do Spotify i możliwości rozwijania podcastów jako środka przekazu dla wydawców i reklamodawców - powiedział Brendan Monaghan, dyrektor generalny Megaphone. - Wierzymy, że inwestowanie przez Megaphone i Spotify w innowacje spowoduje rozwój kategorii podcastów na całym świecie”.

Do finalizacji transakcji niezbędne jest uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń.

Spotify jest najpopularniejszym na świecie serwisem streamingowym audio, z ponad 320 milionami użytkowników, w tym 144 milionami subskrybentów Spotify Premium w 92 krajach świata.

Megaphone to firma oferująca technologie związane z podcastami, umożliwiające wydawcom umieszczanie reklam, a kontrahentom docieranie do odpowiednich odbiorców. Platforma Megaphone łączy autorów podcastów firmowych i przedsiębiorstwa medialne, dając im narzędzia służące do publikowania, generowania zysków i analizy swoich treści audio.