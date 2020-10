Spory spadek w branży leasignowej

fot. Canetti / Shutterstock

Branża leasingowa skurczyła się o 15,2 proc. po trzech kwartałach tego roku w porównaniu z ubiegłym. Natomiast blisko połowę przedmiotów finansowanych przez firmy leasingowe stanowią pojazdy lekkie, wynika z analizy Związku Polskiego Leasingu.

Łączne finansowanie przez branżę leasingową zmniejszyło się o 24 proc. do wartości 29,8 mld zł w pierwszej połowie tego roku. Natomiast w trzecim kwartale wartość nowych kontraktów leasingowych wyniosła 18,8 mld zł - o 4 proc. więcej niż w ubiegłym roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku ciągu sektor leasingowy zmniejszył finansowanie o 15,2 proc. r/r - z 57,2 mld zł do 48,5 mld zł - wynika z danych Związku Polskiego Leasingu.

Słaby popyt konsumpcyjny

– Wyniki sektora OSD są mocno skorelowane ze zmianami popytu konsumpcyjnego w Polsce. Już w I kw dynamika wydatków konsumpcyjnych wyhamowała do 1,2 proc. r/r, a w II kw odnotowała spadek aż o 10,9 proc. r/r. Zakładamy, że popyt konsumpcyjny pozostanie słaby w dalszej części roku, w dużej mierze za sprawą bardzo negatywnego wpływu pandemii na nastroje konsumentów. Będzie to miało negatywne przełożenie na popyt wewnętrzny i koniunkturę w handlu detalicznym, co jest ściśle powiązane z wielkością finansowania pojazdów lekkich – skomentował Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL.

/ fot. materiały prasowe / ZPL

– Polska branża leasingowa, pomimo spadającej liczby nowych kontraktów, zdecydowała się pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu. Leasingodawcy - na wniosek swoich klientów - zmieniali harmonogramy spłat i odraczali spłatę rat leasingowych na okres od 3 do 6 miesięcy. W okresie od połowy marca do końca września 2020r. finansujący objęli wakacjami leasingowymi ponad 170 tys. przedsiębiorców, w odniesieniu do 380 tys. umów leasingu. Co istotne 95 proc. pomocy zostało przyznane do końca czerwca 2020 roku – mówiła Ewa Łuniewska, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego ZPL.

/ fot. materiały prasowe / ZPL

– W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku przedsiębiorcy, przy udziale leasingu i pożyczki inwestycyjnej, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. Mają one 47,6 proc. udział w strukturze rynku. Na drugim miejscu znalazły się maszyny i inne urządzenia (29,9 proc. udział), a na trzecim miejscu - pojazdy ciężarowe (16,8 proc.). Rzadziej finansowe były: sprzęt IT (1,6 proc.), samoloty, statki i tabor kolejowy (1,5 proc.), nieruchomości (1,3 proc.) i inne aktywa (1,4 proc.) – wynika z analizy ZPL.

Branża leasingowa przez trzy kwartały sfinansowała pojazdy lekkie - osobowe i dostawcze do 3,5 tony- o łącznej wartości 23,1 mld zł, co stanowiło wynik o 9,2 proc. niższy przed rokiem. Spadek rzędu 9 proc. dotyczył zarówno samochodów osobowych, jaki i dostawczych.

/ fot. amt / ZPL

Z kolei w segmencie pojazdów ciężarowych (pojazdy powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy) łączny spadek finansowania wyniósł 39,4 proc. Wartość nowych kontraktów zawartych w III kw 2020 r. stanowiła 8,1 mld zł.