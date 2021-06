"Sportowe Wakacje+". Ministerstwo Kultury przeznaczy 30 mln zł na program

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej przeznaczyły 30 milionów złotych na drugą edycję programu "Sportowe Wakacje+" - poinformował szef resortu, wicepremier Piotr Gliński.

"Program Sportowe Wakacje+ cieszył się w ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem, dlatego w obecnej edycji przeznaczyliśmy na niego 30 mln zł, w tym 15 mln – wraz z Fundacją LOTTO – na dofinansowanie obozów sportowych. Cieszę się, że tak poważny partner ponownie wspiera program MKDNiS, którego celem jest promowanie prozdrowotnych wartości sportu, a przy tym przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i doświadczeń historycznych" - powiedział Gliński podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak podkreślił, aktywizacja społeczeństwa to jeden z priorytetów rządu.

"Dzięki tym środkom dzieci i młodzież biorące udział w obozach sportowych będą mogły odzyskać kondycję po wielu miesiącach mniejszej aktywności fizycznej spowodowanej pandemią koronawirusa" – dodał wicepremier.

Gliński przypomniał, że uruchomiony w ubiegłym roku program miał wesprzeć organizację różnego typu imprez sportowych, szczególnie w okresie wakacji, gdy pandemia koronawirusa była ograniczona i zagrożenie z tym związane było mniejsze. W tym roku program został zwiększony - jak dodał szef resortu - o 200 procent.

"Istnieje wyraźna potrzeba wzmocnienia działań skierowanych do młodzieży mających na celu ich aktywizację sportową poprzez dodatkowe zajęcia, różnego typu konkursy oraz obozy sportowe wyjazdowe i stacjonarne. Naszym celem jest dzięki temu wsparcie polskiego sportu" - wyjaśnił Gliński.

W ubiegłym roku zorganizowano w ramach programu ponad 300 obozów, w tym będzie ich znacznie więcej. "A to dzięki temu, że w tym roku na same obozy sportowe przeznaczamy więcej środków niż w 2020 na cały program. Jest to możliwe dzięki +Fundacji Lotto", która została wybrana jako operator programu. Na 15 mln złotych przeznaczonych na obozy sportowe 10 mln będzie przekazane ze środków resortu, a 5 mln z Fundacji" - wyjaśnił wicepremier.

Przewodniczący Rady Fundacji, prezes zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik przypomniał, że w 2020 roku rekordowa kwota 1 mld 103 mln złotych została przeznaczona na fundusze specjalne, w tym na dwa najważniejsze - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Promocji Kultury.

"To bardzo ważne dziedziny życia społecznego, wspieramy je od wielu lat. Teraz dzięki naszym środkom uda się aktywizować nasze dzieci, w ubiegłym roku było ponad jedenaście tysięcy uczestników" - wyjaśnił Cieślik.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, które w ramach podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w Polsce.

W tym roku mogą one ubiegać się o dofinansowanie bądź refundację kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Wyłonienie beneficjentów projektu "Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021" odbędzie się w drodze konkursu, który został ogłoszony 28 maja.(PAP)

wha/ pp/ cegl/