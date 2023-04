Spore zmiany w Agencji Mienia Wojskowego. Chodzi m.in. o nieruchomości

Więcej zadań, które MON może zlecać Agencji Mienia Wojskowego, dostosowanie do rynku nieruchomości, zniesienie obowiązku publikacji w prasie ogłoszeń o przetargach to niektóre z założeń przygotowywanego projektu nowelizacji ustawy o AMW.

Projekt nowelizacji, przygotowywany w MON, ma też wprowadzić zmiany porządkujące do ustawy o obronie ojczyzny.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Agencji Małgorzata Weber, przygotowywane zmiany mają też rozwiać wątpliwości co do charakteru podejmowanych przez AMW działań w gospodarce nieruchomościami – dzięki zmianom Agencji nie będzie można traktować jako przedsiębiorcy, jak czyniły to niektóre gminy domagając się od AMW podatku od nieruchomości.

Efektywniejszemu wypełnianiu zadań Agencji ma służyć rozszerzenie katalogu zleconych zlecanych jej zadań, "w szczególności inwestycji w zakresie obiektów, które mogą być wykorzystane bezpośrednio na potrzeby sił zbrojnych". Zmiany mają się też przysłużyć podniesieniu poziomu przygotowania obronnego społeczeństwa, dzięki udostępnieniu obiektów cywilom zainteresowanych np. uprawianiem strzelectwa czy szkoleniami.

Zakłada się, że uprawnione osoby – żołnierze zawodowi, którzy nabyli prawo do emerytury - zachowają prawo do upustu w cenie mieszkania w wysokości 95 procent.

Dostosowany do sytuacji na rynku ma zostać sposób obliczania zryczałtowanych kosztów przygotowania lokali mieszkalnych do sprzedaży. Ma to wyeliminować sytuacje, w których Agencja pobiera koszty, które nie pokrywają jej wydatków.

Wyłączenie prowadzenia działalności gospodarczej z katalogu zadań własnych Agencji ma rozwiać wątpliwości co do charakteru czynności podejmowanych przez Agencję. "To będzie oznaczało, że AMW nie będzie mogła być traktowana przez niektóre gminy jako przedsiębiorca, który posiadając, wynajmując lub sprzedając nieruchomości przekazane z wojska lub z innych służb mundurowych prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą" – wyjaśniła Weber.

Interpretacja zadań Agencji jako działalności gospodarczej sprawiała, że próbowano ją obciążać podatkiem od nieruchomości. Z tego powodu Agencja jest zaangażowana w postępowania odwoławcze i sądowe z gminami, które absorbują jej pracowników i powodują koszty.

Jak zaznaczyła rzeczniczka AMW, "nie było intencją ustawodawcy – w ustawie o AMW, która połączyła ją z Wojskową Agencja mieszkaniową – by podmiot powstały z tej fuzji był traktowany jako prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami".

Zgodnie z zakładanymi zmianami Agencja będzie mogła wykonywać zadania (projektowanie, budowanie, nadzór autorski, przebudowy i remonty, dostawy i usługi związane z inwestycjami) przy pomocy tworzonych przez siebie spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Ma to dotyczyć także usług wypoczynkowych, konferencji i szkoleń.

Proponowane odstąpienie od przetargów w przypadku zleceń na rzecz AMW ma umożliwić spółkom powoływanym przez AMW uzyskanie dodatkowych przychodów ze zleceń spoza Agencji.

AMW będzie tez mogła pozyskiwać mieszkania budowane przez spółkę AMW TBS Kwatera, aby kwaterować w nich żołnierzy zawodowych. Przygotowywany projekt ma także spełniać zgłaszany przez kadrę postulat rozszerzenia katalogu osób uprawionych do odpłatnego zakwaterowania w internatach albo kwaterach internatowych.

AMW będzie mogła zakwaterować w internacie lub kwaterze internatowej żołnierza zajmującego lokal lub kwaterę w miejscowości innej niż miejsce pełnienia służby, pod warunkiem, że zaspokojone zostaną potrzeby żołnierzy uprawnionych do bezpłatnego kwatery w internacie.

Stabilności socjalnej żołnierzy zawodowych i ich rodzin ma służyć ograniczenie podwyżek opłat za lokale mieszkalne zajmowane przez żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych, wdowy po żołnierzach, emerytach oraz dzieci żołnierzy. Przy ustalaniu współczynnika świadczenia mieszkaniowego będzie można uwzględnić szczególne znaczenie garnizonu dla obronności kraju.

Żołnierzom uprawnionym do bezpłatnego zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej nie będą naliczane opłaty za nadmetraż, jeżeli nie będzie lokalu zgodnego z przysługującymi im uprawnieniami.

Uregulowana zostanie kwestia partycypacji AMW w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję, jak AMW TBS Kwatera.

Lista zadań zlecanych Agencji ma się wydłużyć o zakup urządzeń powszechnego użytku i sprzętu specjalistycznego dla urzędu obsługującego szefa MON i jednostek organizacyjnych, które podlegają ministrowi lub są przezeń nadzorowane. Mogą to być np. wozy strażackie, ambulanse i pojazdy specjalne wykorzystywane w budownictwie, co autorzy uzasadniają rozbudową infrastruktury.

Agencja nie będzie już musiała zamieszczać ogłoszeń o przetargach o sprzedaży mienia w prasie ogólnokrajowej lub lokalnej – wystarczą ogłoszenia w internecie. Chodzi o zaoszczędzenie pieniędzy wydawanych na przetargi na takie inseraty – w ub.r. było to 325 tys. zł. Zaoszczędzone środki mają zasilać Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Agencja Mienia Wojskowego powstała w 1996 r. - wówczas weszła w życie ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. W 2015 r. do AMW przyłączono Wojskową Agencję Mieszkaniową.(PAP)

