Spór wokół kadencji Julii Przyłębskiej. Tyle zarobi w ciągu dwóch dodatkowych lat

Kadencja skończyła się 20 grudnia czy trwa nadal - co do tej kwestii sami prawnicy nie są do końca zgodni. Oczywiście według wykładni PiS jak najbardziej może pełnić tę funkcję. Wiadomo, że za dwa dodatkowe lata na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego na konto Julii Przyłębskiej wpłynie 900 tys. zł.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez "Fakt", Julia Przyłębska zarabia jako prezes 34 tys. zł brutto. W ciągu dwóch lat, licząc wraz z trzynastkami, zarobi więc co najmniej 877 tys. zł.

Może jednak zarobić znacznie więcej. Do trybunału wpłynął wniosek o zbadanie czy ustawa okołobudżetowa jest zgodna z konstytucją. W niej zmieniono zasady wynagradzania sędziów w 2023 roku - ich wypłaty mają być uzależnione od średniej pensji. Zapisano bowiem, że podwyżki mają wynieść 7,8 proc. Gdyby rząd zastosował obecne obowiązujące przepisy, zarobki sędziów mogłoby być wyższe nawet o 20 proc.

Złożone przez prezes TK oświadczenie majątkowe wynika, że posiada 250 tys. zł oszczędności, 25 tys. euro, oraz 250-metrowy dom z basenem pod Warszawą, który kupiła w 2020 roku (co nie przeszkodziło Przyłębskiej korzystać z mieszkania służbowego, za które płaci trybunał).

Spór wokół kadencji, czyli dlaczego krócej czy dłużej

Okres, w którym Julia Przyłębska kierowała Trybunałem Konstytucyjnym, miał upłynąć 20 grudnia 2022 roku. Minęło bowiem 6 lat od jej wyboru. Zdaniem prawników, nie ma ona możliwości ubiegania się o ponowny wybór na to stanowisko - cytuje Prawo.pl. W tym dniu przestała więc być prezesem. Należałoby zwołać Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, by przedstawić dwie kandydatury prezydentowi, który z kolei ma wybrać z nich kolejnego "szefa". Do tego momentu funkcję tę powinien pełnić najstarszy stażem sędzia (liczy się tu straż jako sędzia w Trybunale, aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym i w administracji państwowej szczebla centralnego) - a więc także Julia Przyłębska.

Co ciekawe, to PiS postulował wprowadzenie 6-letniej kadencji prezesa TK. Wówczas argumentowano, ze funkcja ta powinna być określona ściśle ramami czasowymi.

Innego zdania, i tu nie ma zaskoczenia, są prawnicy Biura TK. Ich zdaniem kadencja upływa z końcem jej kadencji sędziowskiej, a więc 9 grudnia 2024 roku.

Fundacja Batorego nie ma wątpliwości: jeśli mimo upływu daty 20 grudnia 2022 roku, prezes Przyłębska nadal będzie pełnić tę funkcję, to będzi eto kolejne działanie ze strony tej osoby naruszające prawo w sposób oczywisty i niebudzący żadnych wątpliwości. Skuktuje to m.in. dalszym pogłebieniem chaosu proceduralnego spowodowanego decyzjami prezesa.