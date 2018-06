Spór w rządzie o płacę minimalną. Ministerstwo Finansów nie zgadza się na 2250 zł

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chciałoby, aby płaca minimalna wzrosła w przyszłym roku do 2250 zł. Póki co na taki wariant nie zgadza się resort finansów.

- Ustawowy, minimalny wzrost, który odnosi się do wynagrodzenia minimalnego to 116,70 zł. Mój resort zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł. W poprzednim układzie, o którym mówiłam byłoby to 2216,70 zł. Nasza propozycja na tym etapie nie została zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów, jest tu rozbieżność – powiedziała dziś rano minister Elżbieta Rafalska, która gościła w programie radiowej Jedynki „Sygnały Dnia”.

Rozbieżności w rządzie rozstrzygnięte muszą zostać szybko, bowiem do 15 czerwca Rada Ministrów ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli tzw. „strona społeczna” nie wypracuje wspólnego stanowiska, wysokość płacy minimalnej - tak jak w ubiegłym roku - zostanie ustalona poprzez rozporządzenie. Jak wspomniała Rafalska, sprawą płacy minimalnej rząd zajmie się na jutrzejszym posiedzeniu.

- Propozycja Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej jest propozycją, która pozwoli utrzymać relację minimalnego wynagrodzenia na poziomie 47,2 proc. w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia. Nie chcemy, żeby uciekło nam przeciętne wynagrodzenie – dodała Rafalska.

MZ