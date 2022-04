Spór w rządzie. Rzecznik ostro: nie będzie żadnego zawieszenia składki do UE

/ Twitter

Nie będzie żadnego zawieszenia składki do Unii Europejskiej; ten pomysł nie jest trafiony i nie został przyjęty przez Radę Ministrów - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do postulatu Solidarnej Polski.

Wniosek Solidarnej Polski zawierający postulat zawieszenia płacenia przez Polskę składki członkowskiej do UE został przedstawiony na wtorkowym posiedzeniu rządu przez lidera SP, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz polityka SP i ministra w KPRM Michała Wójcika. Swoją propozycję uzasadniali kosztami, które Polska ponosi w związku z napływem uchodźców z walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

"Nie będzie żadnego zawieszenia składki do Unii Europejskiej; ten pomysł nie jest trafiony i nie został przyjęty przez Radę Ministrów" - powiedział w środę Müller dziennikarzom.

Rzecznik rządu odniósł się również do stanowiska SP w sprawie projektowanych zmian w Sądzie Najwyższym.

"Jeśli chodzi o kwestię ustaw sądowych, to oczywiście Solidarna Polska, jako koalicjant i część klubu parlamentarnego może zgłaszać poprawki, ale one muszą być uzgodnione w klubie, a takiego uzgodnienia w tej chwili, z tego co wiem, jeszcze nie ma" - zaznaczył. Dodał, że kwestia zmian w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym musi być uzgodniona także z prezydentem Andrzejem Dudą.

We wtorek komisja sprawiedliwości i praw człowieka przez ponad cztery i pół godziny kontynuowała prace nad projektami zmian w Sądzie Najwyższym - autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy i PiS. Wiodącym jest w pracach komisji projekt prezydencki.

Prezydencka propozycja zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

SP do całego projektu złożyła ponad 20 poprawek w dwóch pakietach. Główne z nich dotyczą wykreślenia zaproponowanej przez prezydenta instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Celem poprawki jest realne wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, poprzez wyeliminowanie niezgodnej z Konstytucją RP procedury badania niezawisłości sędziowskiej po powołaniu sędziego na swój urząd przez prezydenta RP" - uzasadniła SP.

Zmiany dotyczące przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej SN są elementem oczekiwanym przez Komisję Europejską w negocjacjach w sprawie uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy, które mają być wydatkowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.(PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ mok/