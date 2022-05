Spór w Polregio zażegnany. Jest porozumienie płacowe, strajku nie będzie

/ Polregio

W piątek wieczorem podpisane zostało porozumienie między związkami zawodowymi a zarządem Polregio dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników, Oznacza to, że zapowiadany na 16 maja strajk generalny nie odbędzie się - przekazała PAP rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys.

"W późnych godzinach wieczornych 13 maja w siedzibie spółki podpisane zostało porozumienie między Związkami Zawodowymi a Zarządem Polregio, dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników. Porozumienie osiągnięto przy udziale mediatora – Pawła Borysa, prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju" - przekazała przedstawicielka kolejowego przewoźnika w informacji przesłanej PAP.

Wyjaśniła, że zgodnie z podpisanym porozumieniem wszyscy pracownicy wynagradzani wg. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w spółce, otrzymają podwyżkę w wysokości 400 zł wliczoną do wynagrodzenia zasadniczego z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. oraz 300 zł od 1 stycznia 2023 r.

"Tym samym, zgodnie z deklaracją związków zawodowych strajk generalny, zapowiedziany na 16 maja nie odbędzie się. Porozumienie przewiduje jednak, że w sytuacji, gdy Urzędy Marszałkowskie nie zawrą ze spółką aneksów do obowiązujących umów PSC do 10 czerwca br., strona społeczna będzie mogła uznać postanowienia porozumienia za nieważne i zorganizować strajk w tych województwach, w których nie będą wdrożone podwyżki" - dodała Baldys.

Cytowany w informacji prezes Polregio Artur Martyniuk podkreślił, że od początku negocjacji ze związkami zawodowymi był przekonany, iż pracownicy Polregio zasługują na wyższe pensje. "Więc jestem pełen szacunku wobec związków zawodowych, które z ogromną determinacją walczą o prawa pracownicze. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom trwającego wiele miesięcy procesu negocjacji, przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich, a zwłaszcza prezesowi Pawłowi Borysowi i ministrowi Andrzejowi Bittelowi za pomoc w osiągnięciu porozumienia" - dodał szef Polregio.

Rzeczniczka poinformowała ponadto, że spełnienie warunku wypłaty 400 zł podwyżki zawiesza spór zbiorowy w Polregio do 10 lutego przyszłego roku. Z kolei podwyżka wynagrodzeń w wysokości 300 zł od 1 stycznia 2023 r. będzie przedmiotem aneksów do umów PSC uzgadnianych z Urzędami Marszałkowskimi na 2023 rok. "W porozumieniu zapisano, że proces ten ma zakończyć się do 10 lutego przyszłego roku" - wyjaśniła.

Baldys dodała, że na piątek 13 maja na sfinansowanie podwyżek w 2022 r. wyrazili zgodę marszałkowie wszystkich województw, poza warmińsko–mazurskim, a dwa województwa wyraziły częściową zgodę na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń pracowników Polregio.

Prezes Polregio informował w środę PAP, że w spółce wypracowano wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Tłumaczył, że do zawarcia ostatecznego porozumienia potrzebna jest jeszcze zgoda marszałków województw.

Związki zawodowe działające w Polregio poinformowały pod koniec kwietnia, że we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, 16 maja tego roku zostanie przeprowadzony strajk generalny.

Uzasadniając swoją decyzję, związkowcy informowali, że "z uwagi na brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli - Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP, jak i zarządu Polregio - oraz woli negocjacji rozwiązania problemu, w dniu 16.05.2022 r. od godz. 0.01 we wszystkich zakładach spółki oprócz centrali zostanie przeprowadzony strajk generalny".

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.(PAP)

autor: Michał Boroń, Łukasz Pawłowski