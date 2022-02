Spór w PAŻP. Związkowcom nie chodzi o pieniądze, a o bezpieczeństwo

fot. frank_peters / / Shutterstock

Przedstawiciele dwóch związków zawodowych zrzeszających pracowników oraz kontrolerów służb ruchu lotniczego połączyli siły w sporze z pracodawcą. Związkowcy zarzucają prezesowi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Januszowi Janiszewskiemu, że ten prowadzi „niedopuszczalne działania”.

Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego poparł w piśmie skierowanym do ministra infrastruktury Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Związkowcy wspólnie potępiają „szkalowanie, pomawianie i obrażanie pracowników” przez prezesa PAŻP.

– Wprowadzające w błąd jest informowanie opinii publicznej, że przedmiotem sporu są wynagrodzenia, a także sugerowanie, że ponad 80 procent załogi przyjęło nowy regulamin wynagradzania z zadowoleniem. Jak podaje w swoim piśmie Związek Zawodowy Pracowników Służb Ruchu Lotniczego na przyjęcie nowych warunków pracownicy zgodzili się w obawie przed utraceniem pracy. Jednocześnie PAŻP w trakcie trwającego procesu zwolnień grupowych zatrudniła 141 nowych, przy jednoczesnym zwolnieniu 135 bardzo doświadczonych, wyszkolonych pracowników związanych z organizacją przez wiele lat – możemy przeczytać w komunikacie ZZKRL.

Głos zabrał również Maciej Sosnowski, przewodniczący ZZKRL, który nie zgadza się ze szkodliwą polityką prowadzoną od wielu miesięcy przez p.o. prezesa Janusza Janiszewskiego.

– W naszej ocenie prowadzi ona (polityka prezesa PAŻP – red.) do naruszenia procedur bezpieczeństwa, zwiększenia liczby zdarzeń lotniczych w przeliczeniu na liczbę operacji i utratę zaufania kontrolerów do pracodawcy. Liczby mówią same za siebie, obecnie są setki złożonych pozwów, do których wkrótce dołączą kolejne. Co napawa wielkimi obawami, to wdrażanie zmian zarówno w systemie funkcjonalnym jak i organizacji pracy, bez wymaganych przepisami wcześniejszych analiz bezpieczeństwa wskazujących zagrożenia jak i wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego – powiedział Maciej Sosnowski.

Nowa polityka wynagrodzeń i skarga do prokuratury

W związku z wprowadzeniem nowej polityki wynagrodzenia w strukturach PAŻP, kontrolerzy lotów z Warszawy zaprotestowali, a 167 z nich złożyło wypowiedzenia swoich umów – informuje portal biznes.wporst.pl. Zdaniem związkowców zmiana warunków finansowych na gorsze oraz zmiana sposobu organizacji pracy są nie do przyjęcia.

Odpowiedzią na decyzje podejmowane przez ZZKRL było zawiadomienie do prokuratury złożone przez pełnomocników PAŻP. Pracodawca zarzuca związkowcom „wykorzystywanie kwestii bezpieczeństwa w walce o utrzymanie przywilejów finansowych”.

AB