Spór o wodę w Warszawie trwa. Ile zapłacą mieszkańcy stolicy?

Wody Polskie zakwestionowały oświadczenie MPWiK z dnia 30 sierpnia informujące o utrzymaniu dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki na lata 2021-2024. "Kwestia zatwierdzenia wskazanych taryf stanowi nadal przedmiot postępowania. Procedura jest w toku, a Prezes Wód Polskich wkrótce wyda decyzję w tej sprawie" - napisało PGW Wody Polskie w informacji przesłanej do PAP.

Stołeczne MPWiK wydało 30 sierpnia 2021 roku oświadczenie utrzymujące dotychczasową taryfę za wodę i ścieki na lata 2021-2024. Argumentowało swoją decyzją "tzw. milczącą zgodą wobec braku rozpatrzenia przez Wody Polskie wniosków taryfowych złożonych przez MPWiK w ustawowym terminie".

W przesłanej informacji, Wody Polskie stwierdzają jednak, że postępowanie taryfowe dla Warszawy nie zostało zakończone. Wyjaśniają, że "w momencie, kiedy MPWiK w Warszawie wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury o wyłączenie Prezesa Wód Polskich z postępowania w sprawie taryfowej, to zgodnie z prawem, wstrzymało to naliczanie terminu ustawowego".

"Oświadczenie MPWiK w Warszawie stanowi zatem wyłącznie ocenę wyrażoną przez to przedsiębiorstwo, które jako strona, jest zainteresowane wynikiem sprawy. A przedstawiona argumentacja to przykład stosowania kruczków prawnych, których celem jest wpływanie na opinię publiczną" - oceniło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Uważa też, że ocena MPWiK została wydana przedwcześnie.

Odnosząc się do "tzw. milczącej zgody" Wody Polskie wskazały, że taka ocena nie znajduje potwierdzenia w jakichkolwiek rozstrzygnięciach czy aktach organów Wód Polskich właściwych w przedmiocie zatwierdzania taryf.

MPWiK w oświadczeniu poinformowało, że pełnomocnicy Spółki wnieśli o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji dotyczących wniosków taryfowych wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W odpowiedzi Wody Polskie stwierdziły, że "samo złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej nie oznacza zaś już z góry tego, że zapadnie rozstrzygnięcie zgodne z takim wnioskiem. Powyższe zależy bowiem od ustaleń poczynionych w toku postępowania zainicjowanego tym wnioskiem przez właściwy organ".

Jak wyjaśniły Wody Polskie, "Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że nie ma podstaw do wyłączenia Prezesa jako organu II instancji. Po tej decyzji niezwłocznie PGW Wody Polskie przystąpiły do weryfikacji wniosku taryfowego. Kwestia zatwierdzenia wskazanych taryf stanowi nadal przedmiot postępowania. Procedura jest w toku, a Prezes Wód Polskich wkrótce wyda decyzję w tej sprawie" - wskazało.(PAP)

