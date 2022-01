Spoofing i phishing – groźne narzędzia w rękach cyberprzestępców. Jak nie dać się "złowić"?

fot. wk1003mike / / Shutterstock

W ostatnim czasie mamy do czynienia z coraz większą ilością złośliwych ataków, skierowanych również w osoby publiczne. Czym dokładnie są phishing i spoofing i jak się przed nimi bronić? Cyfryzacja KPRM podpowiada.

Przeczytaj także Plaga fałszywych stron internetowych. Tak oszukiwano Polaków w 2021 roku

Spoofing to w dużym uproszczeniu podszywanie się pod innego użytkownika sieci. Oszust wykorzystujący metodę spoofingu telefonicznego podszywa się pod konkretne numery, dzwoniąc z nich do ofiar i udając właściciela danego numeru – naszego znajomego, pracownika naszego banku, urzędnika czy nawet policjanta. Identyfikacja połączeń przychodzących nie zawsze jest wiarygodna. Istnieje możliwość zamiany numeru strony inicjującej połączenie. Największe możliwości zamiany mają użytkownicy usług VoIP (Voice over Internet Protocol).

Nowe rozwiązania technologiczne ułatwiają masowe wykorzystywanie spoofingu, oszust może bowiem obecnie ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako numer dzwoniącego. Policja nie ma natomiast możliwości zablokowania tego procederu, ponieważ telefon oszusta podłączony jest do sieci komputerowej, a nie komórkowej.

Zobacz także Skuteczna ochrona przed wyłudzeniami? Sprawdź alerty BIK

Phishing

Phishing to nazwa, która nie przez przypadek budzi dźwiękowe skojarzenia z angielskim słowem „fishing” oznaczającym łowienie ryb. Przestępcy, podobnie jak wędkarze, stosują bowiem odpowiednio przygotowaną „przynętę” i „łowią” swoje ofiary.

Zacznijmy od podejrzanych stron. To takie, które wyłudzają dane osobowe i dane uwierzytelniające. Linki do nich przesyłane są różnymi kanałami - SMS-em, mailem lub przez media społecznościowe. Ich adresy mogą znajdować się w różnych domenach, nie tylko w domenie krajowej *.pl. W przypadku takich stron kluczowe jest szybkie działanie - rozpoznawanie, raportowanie oraz współdzielenie informacji o złośliwych domenach. Wszystko po to, by jak najszybciej zablokować do nich dostęp. Pomaga w tym uruchomiona przez NASK lista ostrzeżeń, która jest dostępna publicznie i wykorzystywana przez operatorów do blokowania dostępu do niepożądanych stron.

Kto może i powinien zgłosić podejrzaną stronę? Każdy. Wystarczy wypełnić internetowy formularz dostępny na stronie incydent.cert.pl.

Zgłaszać można też podejrzane zawierające linki SMS-y. Wystarczy przesłać je na numer 799 448 084, wykorzystując w swoim telefonie funkcję „przekaż” albo „udostępnij”. Wiadomość trafi bezpośrednio do analityków CSIRT NASK, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń. Z jednego numeru można zgłosić maksymalnie trzy wiadomości w ciągu czterech godzin.

Ale uwaga, numer służy wyłącznie do SMS-owego zgłaszania prób wyłudzeń internetowych (phishingu, fałszywych aplikacji). Jeśli chcesz zadzwonić i zgłosić incydent – odpowiedni numer można znaleźć na stronie CSIRT NASK.

Jak zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo i nie stać się ofiarą oszustów?

Należy dokładnie sprawdzać wygląd i adres strony, na której podajemy dane logowania, dane osobowe czy karty płatniczej (na pierwszy rzut oka może nie różnić się od tego oficjalnego, ale wystarczy się przyjrzeć, by znaleźć np. drobną literówkę).

Nie warto działać pod presją czasu, trzeba uważać na maile, SMS-y, strony internetowe, aplikacje i telefony, które skłaniają do natychmiastowego działania, a także na sensacyjne wiadomości, strony wymagające dodatkowego logowania, również te udostępniane z kont znajomych w mediach społecznościowych.

Weryfikacja źródła informacji zanim podejmie się działania na ich podstawie jest jedną z pierwszych rzeczy, których powinniśmy dokonać. Jeśli nie ma pewności, że dana informacja jest prawdziwa - należy skontaktować się z rzekomym nadawcą innym znanym kanałem i/lub poszukać potwierdzenia informacji w innych źródłach.