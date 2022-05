Spółki zarabiają na drogim węglu. Ekogroszek nawet za 3000 zł

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Surowcowa hossa swoje apogeum osiągnęła kilka dni po ataku Rosji na Ukrainę. Korekta cen przyszła na przełomie kwartałów, jednak jest szansa na wyższe kwotowania z uwagi na zakłóconą podaż – uważają eksperci Saxo Banku. Odczuwają to już klienci, którzy za węgiel muszą płacić coraz więcej.

Podczas piątkowej sesji wyraźniej rosną spółki surowcowe. Prezesi przewidują wysokie zyski w związku z wysokimi cenami węgla. Lepszy sentyment kupujących na rynku akcji pozwala odważniej spojrzeć w stronę walorów spółek, które wraz z korektą na rynku surowców zaliczyły kilkudziesięcioprocentowa przecenę. Do czwartkowego zamknięcia akcje JSW od marcowego szczytu spadły o 25 proc., Bogdanki o 24 proc., Famuru o 24 proc. Bardziej spekulacyjny charakter notowań Bumechu czy Coalenergy nie pokrywał się dokładnie z ogólnorynkowymi trendami, jednak przesunięty w czasie również pokazał szybkie wzrosty i zdecydowaną korektę.

W piątek około południa akcje Bumechu zyskiwały ok. 11 proc. CoalEnergy rósł o 4 proc., akcje Famuru zyskiwały 3 proc., JSW ok. 7 proc. Kurs Bogdanki był wyżej o ponad 4 proc.

tradingview.com

„Sektor surowców przechodzi obecnie korektę. Po rekordowym wzroście w I kwartale była ona już od dawna oczekiwana. Główny czynnik osłabienia niewątpliwie stanowiły Chiny i ich polityka zerowej tolerancji dla Covid-19 – w reakcji na ogniska epidemii w Szanghaju i Pekinie wprowadzono długie lockdowny, co zaszkodziło wzrostowi gospodarczemu i utworzyło znaczne zatory w odniesieniu do globalnych łańcuchów dostaw” napisał Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców, Saxo Bank.

Ponadto amerykański bank centralny zacieśniając politykę monetarną, znacznie umocnił dolar, sprzyjając globalnemu spowolnieniu gospodarczemu w związku z inflacją na najwyższym poziomie od kilkudziesięciu lat. Wywołuje to ryzyko zachwiania popytu w najbliższych miesiącach.

„Mimo iż popyt może wykazywać oznaki osłabienia, strona podażowa jest równie problematyczna w odniesieniu do szeregu kluczowych surowców, od energii po metale przemysłowe i produkty rolne. Naszym zdaniem może to uniemożliwić bardzo potrzebną głęboką korektę cen, co złagodziłoby globalną presję cenową” – uważa ekspert Saxo Banku.

Cały czas na rynek wpływ ma wojna Rosji z Ukrainą i pakiety sankcji, nakładane na kraj agresora. Zakaz importu węgla rosyjskiego do portów europejskich ma zacząć obowiązywać w sierpniu. Zdaniem ekspertów cytowanych przez portal polskirynekwegla.pl, w perspektywie krótkoterminowej działania militarne Rosji na Ukrainie powinny opóźnić niektóre zamknięcia elektrowni węglowych, zwłaszcza w Niemczech.

„Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na popyt pozostaje niepewny. Węgiel nie został jeszcze jednoznacznie objęty sankcjami, ale zamknięcie portów dla rosyjskich statków i szereg ograniczeń finansowych może pośrednio wpłynąć na transport i handel. Rozszerzenie sankcji z Europy może spowodować, że rosyjski węgiel trafi na rynek chiński, co prawdopodobnie będzie wiązało się z karą cenową” – czytamy w komunikacie na portalu.

Ceny po okresie korekty i stabilizacji zaczynają powoli piąć się w górę. Węgiel energetyczny w portach ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) jest wyceniany na ponad 330 dolarów za tonę. Podażowe problemy z węglem mają być głównym motorem napędowym dalszego wzrostu cen energii w Polsce. „Braki węgla mogą przynieść w 2023 r. 50-proc. podwyżki cen energii dla odbiorców” - stwierdza piątkowa "Rzeczpospolita".

macromicro.me

Wzrost cen odczuwają także zwykli Polacy, którzy ogrzewają swoje domy węglem kamiennym lub produktami produkowanymi na jego bazie. Według wyliczeń firmy Vosti Energy, przeciętna średnioroczna cena detaliczna tony węgla kamiennego w 2019 r. wyniosła 885,40 zł., a w 2021 r. już 996,60 zł, prognozy na 2022 r. i dalej są jeszcze wyższe.

Skokowy wzrost cen zanotował ostatnio popularny ekogroszek. W styczniu 2021 r. tonę ekogroszku można było kupić w całej Polsce za ok. 800 zł. Rok później – za ok. 1400. Teraz trudno znaleźć miejsce, gdzie ekogroszek kosztuje poniżej 2000 zł, a zdarza się, że za tonę trzeba już zapłacić ponad 3000 zł – potwierdzają internetowe giełdy paliw.

Vosti Energy

Wysokie zyski prognozują spółki wydobywające węgiel. Prezes Bumechu mówi wprost, że „ceny węgla są godziwe” i liczy na ponad 800 mln zł przychodów w 2022 r., czyli dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Podobnie sytuację zdiagnozował niedawno prezes Bogdanki, zaznaczając, że opisuje sentyment krótkoterminowy, bo uważa, że dekarbonizacja będzie postępować. Jednak na ten moment widzi dobre perspektywy dla węgla.

„Myślę, że z uwagi na zapotrzebowanie na surowce energetyczne sytuacja na rynku węgla się stabilizuje, ale nie liczyłbym na spadki cen. Cały świat, w tym Stany Zjednoczone, zmaga się z inflacją, więc trudno zakładać, że ceny węgla będą spadać" – powiedział prezes Artur Wasil.

Wynika z tego, że prognoza ograniczonej podaży była czynnikiem, który pomógł w ustaleniu cen minimalnych i przyczynił się do rozpoczęciu wzrostu. Z drugiej strony występuje ryzyko słabszego wzrostu gospodarczego w przyszłości, co ewentualnie może oznaczać mniejszą dynamikę i raczej spokojniejszy wzrost cen, bez gwałtownych zwyżek. Ostanie prognozy Banku Światowego mówią, że w 2022 r. największy wzrost wśród surowców, w odniesieniu do średniej z lat 2010-2019 ma osiągnąć właśnie węgiel, którego cena będzie wyższa o prawie 190 proc. Dopiero przyszły rok może przynieść spadki, jednak ceny będą na bardzo wysokich poziomach, dużo wyższych niż przed pandemią – sygnalizuje „Puls Biznesu”

Michał Kubicki