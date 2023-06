Spółki z nieoczywistych branż na GPW. Ołów, śmierć i robaki na giełdzie

Nawet tysiąc pogrzebów rocznie chce obsługiwać spółka Klepsydra, która tylnymi drzwiami wchodzi na NewConnect. Reprezentantów nieoczywistych branż na polskim parkiecie jest więcej, a wśród nich m.in. producent robaków, ołowiu rafinowanego oraz pszczelarski potentat na krajowym rynku miodu.

fot. stockwerk-fotodesign / / Shutterstock

Druga połowa czerwca zwróciła uwagę śledzących polski rynek akcyjny na firmę Merit z NewConnect, w której zaszły znaczące zmiany statutowe i przyjęcie nowej strategii wraz z wymianą akcjonariatu. To realizacja umowy inwestycyjnej z lutego br., kiedy to o pojawieniu się pierwszej spółki z branży pogrzebowej pisałem w artykule „Firma pogrzebowa na polskiej giełdzie? Lider branży z USA wart jest więcej niż PKO”

Pewna jest śmierć (i podatki), która w 2022 r., wg danych GUS przyniosła w Polsce 448 tys. zgonów, a Merit (a właściwie Grupa Klepsydra, po zmianie nazwy) chce obsługiwać 1000 pogrzebów rocznie. To nic w porównaniu z tytułowym liderem branży, z USA, który na pogrzebach i cmentarzach zarabia ponad 4 mld dolarów rocznie. Z kolei San Holdings z Japonii organizuje ok. 16 tys. pochówków w ciągu roku, by pokazać skalę zagranicznych spółek tego typu.

Branża funeralna na polskim parkiecie będzie nowością, a Grupa Klepsydra jej jedynym przedstawicielem. Bycie „samotnym wilkiem na GPW” samo w sobie nie jest nowością. Podobnie jest m.in. z bukmacherem STS, który jest jedynym, ale nie pierwszym na GPW, brokerskim XTB, czy produkującym rękawice Mercatorem, chociaż ten wkrótce może być multisektorową spółką, jeśli plan podboju branży deweloperskiej się powiedzie.

Jednak nie o byciu jedynym przedstawicielem swoje branży jest ten tekst, a o branżach wyjątkowych osobliwych i nieoczywistych, a tym samym o ich przedstawicielach, którzy są notowani na polskim parkiecie. Mowa tu przede wszystkim o rynku NewConnect, który jest kojarzony z innowacjami i start-upami, ale kilka, całkiem dużych firm jest też na rynku głównym.

Największą, wybraną do przeglądu nieoczywistych przedstawicieli branż z GPW, jest spółka Orzeł Biały, wyceniana na ok. 530 mln zł, która zajmuje się recyklingiem ołowiowych akumulatorów, dzięki czemu jest największym w Polsce producentem ołowiu rafinowanego. W 2010 r. Londyńska Giełda Metali zarejestrowała markę ołowiu spółki pod nazwą EAGLE 9997, która zapewnia możliwość handlu nim bezpośrednio na giełdzie LME.

Bankier.pl

Skoro za nami ciężki ołowiany biznes, to teraz, także z GPW, ale dużo lżejszy przemysł kosmiczny, czyli spółka Creotech Instruments. Wyceniana na ponad 375 mln zł m.in. projektuje i montuje małe satelity oraz zajmuje się tworzeniem systemów wykorzystywanych w komputerach kwantowych. Jak spółka sama informuje, jest jedynym na rynku polskim dostawcą kontraktowych usług montażu elektronicznego z certyfikatami Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Bankier.pl

Związki z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) ma też spółka Zortrax z NewConnect (wejście przez odwrotne przejęcie w 2021 r.), która jest jedynym obecnym na polskim parkiecie producentem zaawansowanych drukarek 3D. Materiały dostarczone przez spółkę były testowane przez ESA, a sam Zortrax z Agencją realizuje wspólne projekty min. stworzenie druku 4D, czyli struktur posiadających możliwość składania, rozkładania lub obrotu pod wpływem napięcia elektrycznego. Z rozwiązań Zortrax korzystali m.in. NASA i koncern Bosch, ale rynek spółkę wycenia na ok. 37 mln zł.

Bankier.pl

Pozostając na NewConenct, wśród nieoczywistych branż i ich przedstawicieli uwagę zwraca spółka M Food, czyli warty 18 mln zł. producent i sprzedawca miodu jak i produktów pochodzenia pszczelego, takich jak miody pitne, oraz produkty apikultury. W swoich raportach przekazuje branżowe informacje jak choćby o tym, że w 2021 r. polskich pszczelarzy zawodowych, czyli posiadających ponad 150 rodzin pszczelich było 443. Najwięcej profesjonalnych pasiek zlokalizowanych było w województwie warmińsko-mazurskim (89) i lubelskim (54).

Bankier.pl

Jeśli o owadach mowa, to nie sposób nie powiedzieć o spółce Hipromine. To ubiegłoroczny debiutant na NewConnect, który jest dostawcą alternatywnego białka, wytwarzanego poprzez autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. W Robakowie, które jest siedzibą spółki, trwa budowa największej w Europie wylęgarni Hermetia illucens, czyli muchówki, zwanej też czarną muchą. Inwestorzy wyceniają obecnie spółkę na ok. 200 mln zł.

Bankier.pl

Język łaciński będzie nam potrzebny do opisania inne spółki. Pelagia noctiluca, czyli meduza świecąca jest jednym z najbardziej fascynujących organizmów morskich ze względu na swoją zdolność do bioluminescencji. Od niej nazwę zaczerpnęła Noctiluca, czyli notowana na NewConnect spółka rozwijająca nową technologię związków chemicznych, które emitują światło po aplikacji ładunku elektrycznego. Zastosowanie znajdzie w wyświetlaczach OLED do naszych tv czy smartfonów. Inwestorzy wierzą w komercjalizację pomysłu i wyceniają Noctiluce na ponad 215 mln zł.

Bankier.pl

Zagłębiając się cotaz bardziej w świat fauny, wracamy na GPW, gdzie jest notowana jest spółka Bioceltix. Firma pracuje nad lekami przede wszystkim dla psów i koni. Leki oparte o komórki macierzyste mają być stosowane w leczeniu najczęściej występujących chorób takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, zapalenia stawów u koni czy też atopowe zapalenie skóry u psów. Giełdowa wycena Bioceltixu to obecnie ok. 255 mln zł.

Bankier.pl

To tylko kilka przykładów spółek z dość nietypowych branż. Oczywiście jest ich więcej i wśród ok. 780 emitentów z GPW i NewConnect, można znaleźć inne, które działają w osobliwych biznesach.

Do listy niektórzy zaliczyliby pewnie jedyne „sportowe” spółki, czyli Ruch Chorzów i GKS Katowice. Inni widzieliby w zestawianiu spółkę Constance Care, która prowadzi klinikę rehabilitacyjną, czy Olymp – producenta i dystrybutora sprzętu do ćwiczeń. Inni być może wymienią Triggo, które chciało skomercjalizować swój autorski pojazd będący połączeniem motocykla i auta miejskiego.

Jest też Vigo Phontonics, który ma plan realizacji miliardowych inwestycji, by zostać pionierem na nowym rynku czujników podczerwieni. Trudno też pominąć gwiazdę ostatnich miesięcy na GPW, czyli XTPL zajmującej się nanodrukiem. Zapewne nikt nie wskaże spółek z branży gamedev, bo to najliczniej reprezentowana branża na giełdzie w Warszawie z blisko 90 spółkami na obu rynkach.