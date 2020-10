Gliński: Spółki państwowe powinny kupować media

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera RP

Spółki państwowe powinny kupować media - poinformował wicepremier Piotr Gliński.

"Tam, gdzie będzie to możliwe, najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media" - powiedział Gliński w radiu RMF FM, pytany, czy PKN Orlen będzie kupować media.

Dodał, że w tej chwili jest "olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem".

W ubiegłym tygodniu brytyjski tygodnik "The Economist" podał, że PKN Orlen prowadzi rozmowy z niemieckim wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału, Polska Press.

Do Polska Press należy 20 spośród 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych.

"To nie jest sytuacja normalna, by praktycznie całość prasy lokalnej było w ręku jednej korporacji, po drugie, korporacji niemieckiej w Polsce. Nie jest to sytuacja zgodna ze standardami europejskimi, bo rynek medialny jest szczególnie wrażliwy z uwagi na jego wpływ na funkcjonowanie demokracji, dlatego musimy tę sytuację zmienić" - powiedział wicepremier. (PAP Biznes)

