Spółki nie ciągną na giełdę. Wysokie stopy procentowe i uporczywa inflacja nie zachęcają

Grodno szacuje spadek zysku netto o 49 proc. do 22,3 mln zł w roku obrotowym 2022/23 Grodno szacuje, że w roku obrotowym 2022/23, tj. w okresie od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r., wzrost przychodów grupy wyniósł 3 proc. do 1.228,5 mln zł. Zysk netto spadł o 49 proc. do 22,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.