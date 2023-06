Spółki Orlenu ze stratami. Polska Press i Ruch pokazały raporty roczne

Zależne od PKN Orlen spółki Polska Press oraz Ruch odnotowały kolejny rok ze stratami, wynika z raportów rocznych opublikowanych na stronach ministerstwa sprawiedliwości. Obie firmy nie martwią się jednak o swoją płynność i inwestują w rozwijane projekty jak "Orlen Paczka" czy niedawno otwarty serwis internetowy.

fot. materiały prasowe / / Ruch

PKN Orlen przejął kontrolę nad bankrutującym Ruchem w 2020 r., obejmując 65 proc. akcji spółki. Pozostały pakiet należy PZU i PZU Życie oraz Alior Banku, który finansował logistyczną spółkę przed nastaniem rządów Daniela Obajtka.

Z kolei Polska Press została przejęta w 2021 r., a transakcja kupna 100 proc. udziałów była krytykowana przez opozycję za dążenia do zwiększenia kontroli nad mediami i ograniczenia wolności słowa przez partię rządzącą. Z tego powodu Orlen trafił nawet na listę obserwacyjną jednego z największych inwestorów instytucjonalnych, jakim jest norweski państwowy fundusz majątkowy.

Z punktu widzenia wielkości PKN Orlen i jego wyników, ale także zakończonych, jaki i ogłoszonych akwizycji miliardowych spółek jak Lotos, PGNiG czy ZA Puławy, Polska Press i Ruch i to spółki o małym znaczeniu dla biznesu Orlenu, niemniej straty pokazane w raportach rocznych są kamyczkiem do ogródka wszystkich kwestionujących biznesowe motywy ich przejęć. Pełne raporty są dostępne w serwisie eKRS, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ruch raport pokazał na koniec maja, Polska Press raport do serwisu dodała 8 maja br.

Ruch ma nierentowny segment i dużą konkurencję kurierską

Jeśli chodzi o Ruch miał on w 2022 r. 799,6 mln zł przychodów i zanotowała ponad 86 mln zł straty. Przychody były niższe o ponad 92 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim, a strata zwiększyła się o 24,68 mln zł. W 2021 r. strata wyniosłą 61,4 mln zł, przy blisko 892 mln zł przychodu.

Raport spółki

Jak wskazuje raport „jest to efekt przede wszystkim rosnących kosztów logistycznych, utrzymania sieci oraz wynagrodzeń, których źródłem jest rosnąca skala świadczonych usług przy jednoczesnym negatywnym wpływie sytuacji makroekonomicznej”.

„Spółka jest nadal w trakcie restrukturyzacji, część działalności prowadzi na trudnym rynku kolportażu prasy, który od lat jest nierentownym segmentem, a jednocześnie realizuje projekty rozwojowe w segmencie detalicznym i usług kurierskich, co wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów w zakresie budowy sieci logistycznej, zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów branżowych i wdrażania nowoczesnych narzędzi IT” – tłumaczy w raporcie sytuację spółki zarząd.

„Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno rynek detaliczny, jak i kurierski jest wysoce konkurencyjny, a więc rozwój działalności w tym zakresie wymaga ponoszenia wyższych kosztów o charakterze inwestycyjnym w celu uzyskania zadowalających wyników w przewidywalnej przyszłości” – czytamy.

Poziom kapitału własnego spadł o 86,1 mln zł i na koniec 2022 roku wyniósł -75,2 mln zł. Ujemny kapitał własny jest przede wszystkim wynikiem ponoszonych przez spółkę strat w latach poprzednich- informuje raport.

Strategicznymi projektami Ruchu są „Orlen w Ruchu”, w którym celem jest budowa nowoczesnej sieci detalicznej w oparciu o koncepcję convenience. Ma on konkurować na polskim rynku detalicznym, pomimo zakładanego stopniowego spadku sprzedaży prasy, stąd wymiana asortymentu w kierunku produktów convenience, z ciepłymi i zimnymi napojami, przekąskami, czy gotowymi daniami.

Drugim jest „Orlen Paczka”, czyli rozwoju usług kurierskich poprzez istotne zwiększenia zasięgu i dostępności usług dla klientów poprzez maszyny paczkowe, stacje paliw Orelnu, punkty własne Ruchu oraz punkty partnerskie odbioru przesyłek. Na koniec 2022 r., klienci mieli do dyspozycji prawie 8 tys. tych ostatnich, co oznacza wzrost o 25 proc. względem 2021 roku. Maszyn do automatycznego odbioru i nadania paczek na koniec 2022 roku było prawie 1,8 tys.

Polska Press z nowym portalem interntowym

Z kolei Polska Press zrealizowała przychody w 2022 r. na poziomie 329,3 mln zł, czyli o 14,8 mln (4,7 proc.) większe niż w 2021 r. Główne przychody z działalności w 2022 r. stanowiły wpływy ze sprzedaży reklamy: 160,3 mln zł, gazety dodały 69,7 mln zł, a usługi poligraficzne 61,6 mln zł.

Raport spółki

Jednak koszty działalności operacyjnej przekroczyły 375 mln zł, co spowodowało stratę na działalności operacyjnej na poziomie blisko 30 mln zł. Po uwzględnieniu przychodów finansowych oraz rozliczeń podatkowych wynik netto pokazał stratę na poziomie 23 mln zł. W 2021 r. strata netto wyniosła 30,8 mln zł, przy stracie operacyjnej na poziomie 37,1 mln zł.

Wśród czynników odpowiedzialnych za wynik Polska Press wymienia sytuację gospodarczą, która miała wpływ na poziom przychodów z reklamy oraz znaczący wzrost cen materiałów, energii i gazu. Warto podkreślić, że jeszcze przed pandemią w 2019 r. przychody z reklam sięgały 185 mln zł. We znaki wdała się inflacja i presja płacowa, a wynagrodzenia wzrosły o 9,4 proc.

Pogłębiał się też trend spadkowy sprzedaży prasy drukowanej, co skutkowało niższymi przychodami z tego segmentu o 11 proc. Polska Press wydaje 20 dzienników regionalnych oraz dwa dodatki telewizyjne. Wydaje także bezpłatne gazety lokalne takie jak Nasze Miasto, Strefa Biznesu, Strefa Agro, Strefa Kobiet oraz Trendy.

raport spółki

Jak czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności, Polska Press stawia na rozwój segmentu online, dlatego jej strategicznym projektem jest uruchomiony we wrześniu 2022 r. portal i.pl o horyzontalnym charakterze, który dostarcza treści informacyjno-rozrywkowe, agregujący m.in. informacje z portali lokalnych wydawnictw.

Zarówno raport Ruchu jak i Polski Press zapewniają o stabilnej sytuacji finansowej i zdolności regulowania bieżących zobowiązań, co nie dziwi biorąc pod uwagę siłę ekonomiczną PKN Orlenu jako spółki dominującej. W raportach spółek pojawia się pozycja dotycząca "cash poolingu", czyli w dużym skrócie systemu zarządzania płynnością finansową, w ramach którego niedobory na rachunkach spółek tworzących grupę kapitałową są uzupełnione nadwyżkami wypracowanymi przez inne podmioty z grupy. Takie zarządzanie kapitałem obrotowym w tym systemie jest alternatywą dla kredytu z banku.