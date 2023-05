Spółka Dr Irena Eris złożyła pod koniec kwietnia aktualizację prospektu w KNF

Noble Securities obniża cenę docelową akcji Mo-Bruku do 337,2 zł i rekomendację do "akumuluj" Analitycy Noble Securities, w raporcie z 9 maja, obniżyli cenę docelową akcji Mo-Bruku do 337,2 zł z 371,7 zł, obniżając rekomendację do "akumuluj" z "kupuj".