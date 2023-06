Spółka Dr Irena Eris prowadzi rozmowy dotyczące przejęć

Spółka prowadzi rozmowy z ponad 20 podmiotami - poinformowali przedstawiciele Dr Irena Eris na konferencji prasowej. Zapowiada sfinalizowanie kolejnego przejęcia w ciągu 24 miesięcy oraz zakłada stałą poprawę rentowności.

"Główny element wpływów z emisji chcielibyśmy wykorzystać na przejęcia. Jesteśmy w trakcie rozmów z wieloma podmiotami w kraju i za granicą. [...] Mamy dzisiaj otwartych ponad 20 procesów rozmów - żaden z nich nie jest na poziomie zaawansowanym w takim stopniu, żeby można było o nim mówić oficjalnie. Jesteśmy jednak przekonani, że w ciągu 24 miesięcy doprowadzimy do kolejnego przejęcia" - powiedział wiceprezes zarządu, Ireneusz Sudnik.

"Drugi element, na który chcemy położyć nacisk przy wykorzystaniu wpływów z oferty to rozwój eksportu - 2/3 środków chcielibyśmy przeznaczyć na zbudowanie pozycji rynkowej w Stanach Zjednoczonych, a 1/3 środków na ugruntowanie pozycji w Europie, głównie w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. To powinno się zacząć na przełomie tego i następnego roku" - dodał.

Spółka rozpoczęła ofertę publiczną akcji, która obejmuje łącznie do 12,5 mln akcji, w tym 11 mln akcji nowej emisji i 1,5 mln akcji istniejących. Cena maksymalna akcji została ustalona na 12,8 zł za sztukę. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 20 do 27 czerwca. Inwestorom indywidualnym przydzielone może zostać do 10 proc. oferowanych akcji, a inwestorom instytucjonalnym pozostałe 90 proc. Z emisji nowych akcji Dr Irena Eris chce pozyskać około 140 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu jednego lub większej liczby podmiotów lub aktywów (w tym również marek kosmetycznych), działających w sektorze kosmetycznym w Polsce lub za granicą, w szczególności w Europie (od 70 mln zł do 120 mln zł), a także na sfinansowanie dalszego organicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, na których prowadzona jest już działalność, a także nowych - w szczególności w Ameryce Północnej (od 30 mln zł do 80 mln zł).

W 2022 r. spółka przejęła rodzinną firmę Sulphur z Buska-Zdrój, poszerzając tym samym swoją ofertę produktową o leki OTC (bez recepty) oraz kosmetyki uzdrowiskowe wytwarzane z naturalnych kopalin leczniczych: wód siarczkowych oraz borowin.

"Krótkoterminowa strategia spółki to rozwój przez przejęcia w segmencie kosmetycznym. Przejęcie Sulphur to dopiero początek tego, co nas czeka w przyszłości. Mamy olbrzymi know-how oraz zakład produkcyjny, mamy bardzo dużo dobrego personelu - w związku z tym efekty synergii są o krok od nas w przypadku M&A" - powiedział Ireneusz Sudnik.

Wiceprezes dodał, że strategia zakłada także rozwój eksportu.

"Dziś te 74 kraje (w których jest już obecna spółka - przyp. PAP Biznes) są dla nas bardzo istotne, natomiast wydaje nam się, że przy wsparciu dodatkowymi finansami tychże planów eksportowych jesteśmy w stanie sfinansować ugruntowanie pozycji naszych marek na istniejących rynkach plus otwarcie zupełnie nowych obszarów do eksploracji" - dodał.

"Trzecia rzecz ważna w strategii to poprawa efektywności. To, że jesteśmy w stanie robić dziś to, co robimy oznacza, że przy wzroście liczby sprzedawanych produktów ta dźwignia operacyjna będzie cały czas na naszą korzyść - możemy oczekiwać lepszych warunków zakupowych, warunków sprzedaży i cały czas poprawiać efektywność kosztową per jednostka sprzedana" - powiedział Ireneusz Sudnik.

Celem grupy jest organiczny wzrost sprzedaży do poziomu 500 mln zł do 2025 r. (przy założeniu zrealizowania planowanego rozwoju sprzedaży w segmencie kosmetycznym oraz hotelarskim).

"Celem grupy do 2025 r. jest osiągnięcie 500 mln zł obrotów bez uwzględnienia wpływów z emisji. Chcemy to osiągnąć poprzez rozwój eksportu w segmencie kosmetycznym (...), poprzez poprawę efektywności operacyjnej przez zwiększenie skali oraz integrację spółki Sulphur. Natomiast w segmencie hotelarskim poprzez budowę dodatkowego pawilonu z pokojami w Polanicy-Zdroju oraz poprawę efektywności poprzez zwiększenie dostawców, poprawę warunków handlowych" - powiedział dyrektor generalny, Paweł Chmielnicki.

Paweł Chmielnicki pytany o prognozy wyników na następne okresy, poinformował, że spółka nie publikuje prognoz, ale są one dobre.

"Segment kosmetyczny rośnie bardzo ładnie, w segmencie hotelarskim jest troszkę słabiej, ale też nie jest źle. (...) Prognozy są dobre" - powiedział.

"Zakładamy stałą poprawę rentowności z kilku powodów. Po pierwsze z powodu zmiany skali działalności - przy wzroście działalności efektywność się poprawia. Drugim powodem jest rozwój eksportu" - dodał Chmielnicki.

Polityka dywidendowa spółki Dr Irena Eris zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend w wysokości od 40 do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej grupy; zobowiązań wynikających z tytułu bieżącej działalności oraz zawartych umów dotyczących finansowania działalności grupy; potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii grupy, polityki akwizycyjnej prowadzonej przez spółkę i dostępnym w związku z tym finansowaniem oraz potrzeb płynnościowych grupy uzależnionych od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej spółki Dr Irena Eris:

20-27 czerwca (ostatniego dnia do godz. 11:59) - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych;

20-27 czerwca - proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

27 czerwca - publikacja informacji o ostatecznej cenie i liczbie oferowanych akcji;

5 lipca - przydział akcji oferowanych;

około dwa tygodnie od dnia przydziału akcji - oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami i prawami do akcji spółki na GPW.

