Spokojnie na Wall Street po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji

Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła niewielkie zmiany głównych indeksów, chociaż odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych okazał się wyższy od oczekiwań rynku, a tym samym zwiększył oczekiwania na kolejne podwyżki stóp proc.

fot. REUTERS / / FORUM

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,46 proc. i wyniósł 34.089,27 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,03 proc. i wyniósł 4.136,13 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,57 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.960,15 pkt.

Rynki analizują dane o inflacji CPI w USA, które okazały się wyższe od oczekiwań. Ceny konsumpcyjne w USA w styczniu wzrosły o 6,4 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,5 proc. Oczekiwano +6,2 proc. rdr i +0,5 proc. mdm.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,4 proc. mdm i 5,6 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,5 proc. rdr.

"Inflacja zasadnicza i bazowa rok do roku były wyższe od konsensusu, ale nadal był to spadek, tylko mniejszy niż oczekiwano. Nadal wskazuje to, że inflacja spada. Czy ten raport oznacza, że zmierzamy do co najmniej dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych? Oczywiście” – powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynkowy w Spartan Capital Securities.

Członkini FOMC Michelle White "Miki" Bowman zasygnalizowała już kolejne podwyżki stóp procentowych przez Fed.

"Dalsze zaostrzanie polityki pieniężnej może być konieczne, aby sprowadzić inflację do celu Fedu. Chociaż zacieśnianie polityki pieniężnej w celu obniżenia inflacji wiąże się z kosztami i ryzykiem, uważam, że koszty i ryzyka związane z utrzymaniem się wysokiej inflacji są znacznie większe " - powiedziała Bowman podczas konferencji bankowej w Orlando na Florydzie.

Z kolei prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział, że wierzy w postępy walki z inflacją, chociaż zaznaczył jednocześnie, że bank centralny jeszcze nie zakończył swojej pracy.

"Gdy spojrzymy na politykę monetarną, musimy odnaleźć równowagę mięzy ekonomią a sprowadzeniem inflacji do celu 2 proc. Jestem przeświadczony, że silniki polityki monetarnej będą nadal poruszać się w taki sposób, aby sprowadzić inflację do 2 proc. Będziemy trzymać się tych założeń, dopóki nasza praca nie będzie zakończona" - powiedział Williams.

Ze spółek prawie 4 proc. zyskał producent półprzewodników, firma Nvidia. Analitycy Bank of America podnieśli cenę docelową akcji tej spółki do 255 USD z 215 USD na akcję wcześniej. Ich zdaniem, Nvidia jest dobrze przygotowana, by przewodzić wyścigu o sztuczną inteligencję.

First Solar stracił prawie 3 proc. po obniżeniu rekomendacji przez Evercore ISI.

Palantir zyskał 13 proc. po publikacji lepszych od oczekiwań wyników i przychodów kwartalnych.

Po lepszych od oczekiwań wynikach kwartałnych prawie 7 proc. podrożały akcje Avis Budget.

Akcje Coca-Coli rosły o 0,5 proc. Przychody spółki wyniosły w IV kw. 10,1 mld USD wobec oczekiwanych 10,01 mld USD.

Marriott zwyżkował o 2 proc. Wyniki finansowe sieci hoteli za IV kw. były lepsze od oczekiwań.

Occidental Petroleum rósł o 1 proc. po tym, jak Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „neutralnie”.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 9 pb. do 3,79 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 6 pb. do 3,83 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -85 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -102 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 78,69 USD za baryłkę, po spadku o 1,88 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 1,64 proc. do 85,22 USD/b. (PAP)

pr/ jm/