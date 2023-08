Spokojna sesja na Wall Street, ale cały miesiąc na minusie

„Barbenheimer” może nie uratować AMC. Memowe akcje szorują po dnie, ale słychać pukanie od spodu Można było zarobić tysiące procent, a stracić? Historia memowych akcji AMC pokazuje, jak zazwyczaj kończy się wskoczenie na spekulacyjną karuzelę, zwłaszcza jeśli to nie my nią kręcimy. Operator kin robi, co może, aby uniknąć bankructwa, ale nawet sztuczki prawne i rekord „Barbenheimera” mogą okazać się niewystarczające.