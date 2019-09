Spokojna sesja na Wall Street

Przy braku nowych istotnych informacji z gospodarki nowojorskie indeksy zakończyły czwartkową sesję na lekkich minusach. S&P500, Nasdaq i Dow Jones utrzymują się tylko nieznacznie poniżej historycznych rekordów.

Nie powiodła się szarża giełdowych byków, które pod sam koniec sesji na chwilę wyprowadziły indeksy nad kreskę. S&P500 zakończył dzień utratą 0,24% i finiszował z wynikiem 2 977,62 pkt. To raptem 1,6% poniżej lipcowego szczytu wszech czasów.

Dow Jones po spadku o 0,30% pozostał poniżej 27 000 punktów. Znów największą zmienność odnotował Nasdaq Composite, który poszedł w dół o 0,58%, ale utrzymał się powyżej 8 000 pkt.

Był to dość spokojny dzień pod względem informacyjnym. Zabrakło nowych komentarzy prezydenta Trumpa w kwestii sporu handlowego z Chinami. W środę Trump powiedział, że do porozumienia z Chińczykami może „dojść szybciej niż myślicie”. Ale w czwartek gospodarz Białego Domu zajęty był odpieraniem mocno naciąganych zarzutów płynących z obozu Demokratów usiłujących rozpocząć procedurę impeachmentu.

Odnotujmy jednak, że tym razem rynek nie zareagował na sygnały z Pekinu. Rzecznik chińskiego ministerstwa handlu, Gao Feng powiedział, że chińskie firmy dokonały znacznych zakupów soi i wieprzowiny w USA. Feng zaznaczył, że te zakupy były zwolnione z ceł. To kolejny z serii gestów dobrej woli, które jednak nie przekładają się na dostrzegalny postęp w negocjacjach.

Niewiele nowego wniosły opublikowane w czwartek raporty makroekonomiczne. BEA podała finalne dane o PKB, który w drugim kwartale rósł w annualizowanym tempie 2,0%. To dane mocno już przestarzałe i zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Na bardzo niskim poziomie 213 tys. utrzymały się cotygodniowe statystyki liczby nowych bezrobotnych. W sierpniu mocniej od oczekiwań wzrosła liczba umów zakupu domów. A regionalny wskaźnik koniunktury Fed z Kansas pokazał wyraźną poprawę nastrojów w lokalnych firmach przemysłowych. To miła odmiana po serii negatywnych raportów z amerykańskiego przemysłu (produkcja przemysłowa, PMI, indeks Fed z Filadelfii).

Znacznie więcej emocji budzą spółki, które debiutują lub mają zadebiutować na Wall Street. Na swej pierwszej giełdowej sesji akcje Peloton Interactive potaniały aż o 11%. To kolejna modna spółka usiłująca przy pomocy technologii informatycznych zrewolucjonizować tradycyjną branżę. Jeszcze więcej zamieszania jest z wciąż pozagiełdową WeWork, która zanim zdążyła przeprowadzić IPO stanęła na skraju bankructwa. W czwartek agencja S&P obniżyła rating WeWork do B-. To ostatnia nota „spekulacyjna” – poniżej rozpościera się pasmo ocen przyznawanych emitentom niewypłacalnym lub mającym lada moment utracić płynność finansową.

KK