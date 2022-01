Spokój po burzy na GPW. Wtorek bez paniki na rynku

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Po poniedziałkowym fascynującym przebiegu sesji w USA i słabej w azjatyckiej części handlu rynki europejskie starają się odkupić, co wczoraj z chęcią sprzedawały. Paniczny strach na warszawskim rynku na razie minął.

Sesja na GPW rozpoczęła się niemrawo, mimo że szarża byków na Wall Street poprzedniego dnia była godna podziwu. Pomińmy już fakt, że w ostatniej części wyglądała raczej na paniczne wykupywanie dołków. WIG20 otworzył się na poziomie wczorajszego bardzo niskiego zamknięcia. Taki start mógł sugerować ostrożność kupujących oraz dawać ewentualne pole do rozwinięcia odbicia w dalsze części sesji.

Warto zwrócić uwagę, że o ile za oceanem eksperci na pierwszym miejscu wśród przyczyn sentymentu rynku stawiają Fed i najbliższe decyzje w sprawie polityki monetarnej, o tyle w Europie doniesienia agencji prasowych na pierwszym miejscu stawiały eskalację napięć na linii Rosja-Ukraina. Angażuje on jednak znacznie więcej państw po obu stronach Atlantyku, przeradzając się w dyplomatyczny galimatias, którego rozwiązanie na pewno nie będzie łatwe.

Do południa handel wrócił na „normalne” tory, nie inicjując ani znaczącego odbicia, ani nie wykazując słabości względem rynków bazowych, jak to miało miejsce w poniedziałek. Przeciwnie warszawski parkiet był nieco lepszy od DAX-a (ok. 0,7 proc.) czy CAC40 (ok.1 proc.). Po godzinie 12.40 WIG20 rósł o ok. 1,3 proc., WIG był wyżej o 1,2 proc., mniejsze spółki rosły o odpowiednio 1 proc. w przypadku mWIG40 i 1,3 proc. jeśli chodzi o sWIG80.

"Przy tak szalonej zmienności nawet ten bardzo optymistyczny przebieg poniedziałkowej sesji (w USA - PAP) nie przesądza jednak odbicia. Europa może zawalczyć o wzrosty, ale w absencji istotnych danych dzisiejsza sesja będzie po prostu oczekiwaniem na posiedzenie Fed" - napisał Kamil Cisowski z DI Xelion w porannym komentarzu, cytowany przez PAP.

"Kluczem do zachowania rynków finansowych w dłuższym terminie pozostaje środowe posiedzenie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i komunikacja Fed odnośnie przyszłych kroków w realizowanej polityce monetarnej" - dodał.

W koszyku blue chip wyróżniały się akcje mocno przecenionego od początku roku CCC (5,3 proc.) oraz Lotosu (3,9 proc.) Allegro (3,2 proc.) oraz górniczych JSW (1,9 proc.) i KGHM (2 proc.)

Lekko spadały akcje Cyfrowego Polsatu (-0,8 proc.) LPP (-0,5 proc.) i Dino (-0,3 proc.)

W drugiej linii z racji dwucyfrowego spadku w poniedziałek większe odbicie było na akcjach Mabionu (7,8 proc.) i Asbisu (4,7 proc.). Wszystkie akcje spółek paniczne wyprzedawanych wczoraj są we wtorek tymi najbardziej rosnącymi. Dotyczy to też Biomedu, Playway czy banków, jak mBank i Millenium.

